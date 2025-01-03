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Wohnquartier Higuerón South Residences

Fuengirola, Spanien
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ID: 39156
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 356203301
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Fuengirola

Über den Komplex

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Architecture and nature blend together in a dream project featuring 164 homes surrounded by native vegetation. These luxurious and spacious houses offer options of 2, 3, and 4 bedrooms, with large sliding doors that optimize natural light and enhance the incredible views. With a cutting-edge design, the project utilizes sustainable materials like corten steel, stone, and wood, ensuring both quality and environmental respect. Each house will be numbered similarly to a hotel, and this is no coincidence. Homeowners will have access to the services of the Higuerón Hotel Curio Collection, adding an extra touch of luxury and convenience to their daily lives. Perfectly located between the beach and the mountains, you can reach either destination in under 5 minutes. Additionally, Málaga Airport is just a short drive away. The common areas of the complex include an outdoor cinema, coworking space, walking trails, picnic and barbecue areas, a dog park, an outdoor gym, and swimming zones for both adults and children.

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