Wohnquartier El Bosque Phase II - Villa Forest Bay

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Nestled on the hillside and facing gentle southwest views, terraces and porches surround this villa, framing the garden and a pool designed as a tranquil reflecting pool.
The ground floor features a spacious living-dining room with an open kitchen, a service kitchen, a pantry, a laundry room, a guest toilet, a hall, and two bedrooms with en-suite bathrooms.
Upstairs, the master suite is complemented by two additional bedrooms and a versatile living room, all with access to terraces with unobstructed views. The ground floor includes the garage, utility and storage rooms, guest and gardener's toilets, a closet, and an elevator, all subtly integrated underground.
The exterior is protected by a waterproof mortar finish, ensuring structural integrity and weather resistance.
Advanced underfloor heating system with self-fixing panels and Uponor cross-linked polyethylene (evalPEX) piping.
The price includes an optional furniture package, designed by leading interior designers.
Intelligent lighting and electrical systems designed for elegance and impeccable performance.
State-of-the-art Daikin air conditioning and Uponor underfloor heating for optimal comfort.
Standort auf der Karte
Benahavis, Spanien
Freizeit
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