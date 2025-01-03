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Wohnquartier El Bosque Phase II - Villa Forest Bay

Benahavis, Spanien
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ID: 39471
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2079681108
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benahavis
  • Adresse
    Calle de Don Jaime Parlade

Über den Komplex

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Nestled on the hillside and facing gentle southwest views, terraces and porches surround this villa, framing the garden and a pool designed as a tranquil reflecting pool. The ground floor features a spacious living-dining room with an open kitchen, a service kitchen, a pantry, a laundry room, a guest toilet, a hall, and two bedrooms with en-suite bathrooms. Upstairs, the master suite is complemented by two additional bedrooms and a versatile living room, all with access to terraces with unobstructed views. The ground floor includes the garage, utility and storage rooms, guest and gardener's toilets, a closet, and an elevator, all subtly integrated underground. The exterior is protected by a waterproof mortar finish, ensuring structural integrity and weather resistance. Advanced underfloor heating system with self-fixing panels and Uponor cross-linked polyethylene (evalPEX) piping. The price includes an optional furniture package, designed by leading interior designers. Intelligent lighting and electrical systems designed for elegance and impeccable performance. State-of-the-art Daikin air conditioning and Uponor underfloor heating for optimal comfort.

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Benahavis, Spanien
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