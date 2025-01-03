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Wohnquartier Marein Natura - Villa Casia

Marbella, Spanien
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Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1770805182
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Adresse
    Calle Cefeo

Über den Komplex

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The complex combines luxury and nature in an exceptional environment. Three unique villas built on one floor and designed to enjoy the Mediterranean lifestyle in a relaxed way, imagine merging with the rays of the sun, lounging in the chill-out area by the pool, picking fresh vegetables from your own garden or letting yourself be rocked in a hammock at sunset on a lazy summer afternoon. The villas have been carefully studied, with a special architectural design where each house has been projected on a single floor, and also having its own landscaping and ecological garden to enjoy the freshness of nature. The buyer will be able to cook using their own ingredients and food, inspiring the aroma of the aromatic species that will characterize their home (Laurel, Thyme or Lavender) and making the most of the comfort of their home that they have of large terraces, garden areas, swimming pool and chill out area with winter fire. The villas have an underground garage and a large basement that can be customized to the taste and lifestyle of each family.

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