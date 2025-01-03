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Wohnquartier Macan Beach Residences

Benalmadena, Spanien
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ID: 39030
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 2118690132
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Benalmadena
  • Adresse
    Calle Navio

Über den Komplex

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Exclusive project of only 16 properties, with options of 3 or 4 bedrooms. The houses have large open terraces, and the south orientation guarantees sun all day long and stunning views to the Mediterranean. Just 300 meters from Malibu beach, in the heart of Torrequebrada, a stunning area of Benalmadena. The location means you are within walking distance to all essential amenities such as stores, cafes, restaurants, medical care, banks and more. Of course, the stunning beaches and water sports available are the icing on the cake. Each of the homes includes two parking spaces and a large storage room. The parking spaces also have pre-installation for electric vehicle charging. The common areas here are anything but common. The outdoor pool uses a saline treatment, which means there is no chlorine or chemicals in the water. This makes it environmentally friendly and healthier for you. There is also a sauna with a shower area for cooling off, while changing rooms provide privacy and a place to store belongings. Residents also benefit from an outdoor lounge area with barbecue and seating area. This project has been designed for maximum comfort, efficiency and functionality.

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