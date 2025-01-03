  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Marbella
  4. Wohnquartier Verdana Villas

Wohnquartier Verdana Villas

Ricmar, Spanien
von
$3,24M
;
15
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39063
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1519567791
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Dorf
    Ricmar

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
An exclusive collection of luxury villas in Elviria, Marbella East, where timeless Andalusian architecture meets contemporary Mediterranean living. Surrounded by pine-covered hills and just minutes from some of the Costa del Sol’s finest beaches, Verdana offers privacy, natural beauty and exceptional convenience. Marbella centre is only ten minutes away, with international schools, golf courses, beach clubs and Málaga Airport all within easy reach. Each villa is thoughtfully designed with elegant white façades, natural stone details and expansive windows that flood the interiors with light. Open-plan living areas flow seamlessly onto generous terraces, landscaped gardens and private infinity pools, creating the perfect indoor-outdoor lifestyle. Master suites feature spa-inspired bathrooms and dressing areas, while high-quality finishes, private gyms and energy-efficient features such as solar panels and EV charging ensure modern comfort. This project offers refined, sustainable luxury in one of Marbella East’s most desirable residential settings — ideal as a permanent home or exclusive holiday retreat.

Standort auf der Karte

Ricmar, Spanien
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Fuengirola, Spanien
von
$1,04M
Wohnviertel Vitae Villas Villa I5
Benahavis, Spanien
von
$5,01M
Wohngebäude Wohnhäuser an der Küste mit Solarien und Pool in Málaga
Casares, Spanien
von
$932,470
Wohnviertel Macan Beach Residences
Benalmadena, Spanien
von
$1,18M
Wohnviertel La Cala Sunset
Mijas, Spanien
von
$397,040
Sie sehen gerade
Wohnquartier Verdana Villas
Ricmar, Spanien
von
$3,24M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Alle anzeigen Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Wohngebäude Stilvolle Wohnungen mit Garten oder Sonnenterrasse in Torrevieja
Torrevieja, Spanien
von
$315,215
Jahr der Inbetriebnahme 2026
2 und 3-Schlafzimmer-Wohnungen mit Garten oder Solarium in Aguas Nuevas Torrevieja Diese modernen Wohnungen befinden sich im prestigeträchtigen Viertel Aguas Nuevas in Torrevieja und bieten eine ideale Kombination aus Komfort und Nähe zum Meer. Die Gegend ist bekannt für ihre ganzjährigen An…
Immobilienagentur
TEKCE Real Estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Amaris Villas
Wohnviertel Amaris Villas
Wohnviertel Amaris Villas
Wohnviertel Amaris Villas
Wohnviertel Amaris Villas
Alle anzeigen Wohnviertel Amaris Villas
Wohnviertel Amaris Villas
Estepona, Spanien
von
$1,84M
This new project sits within the gentle landscape of Estepona, where the coast meets the foothills of the Sierra Bermeja. The development draws from a natural setting, offering calm light filled spaces that feel connected to their surroundings. Is a place to live with ease, in a setting shap…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Moon 64 Residencial
Wohnviertel Moon 64 Residencial
Wohnviertel Moon 64 Residencial
Wohnviertel Moon 64 Residencial
Wohnviertel Moon 64 Residencial
Alle anzeigen Wohnviertel Moon 64 Residencial
Wohnviertel Moon 64 Residencial
Manilva, Spanien
von
$434,355
An exclusive residential complex with contemporary design, composed of two elegant crescent-shaped architectural volumes, each featuring thirty-two residences distributed across four levels: ground floor, first floor, second floor, and penthouse level. The development offers a total of sixt…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen