Wohnquartier La Quinta 19

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Discover an extraordinary contemporary villa in the exclusive gated community of Lomas de La Quinta, designed by the renowned architect Carlos Lamas and with interiors by La Albaida. This south-facing masterpiece offers breathtaking panoramic sea views and an impeccable modern design, where every detail has been meticulously crafted for luxury and comfort.
Spanning three levels, all seamlessly connected by an elevator, the villa welcomes you through the top floor, where a striking double-height ceiling creates an impressive entrance. This level features four spacious bedrooms, each designed with elegance and style.
The ground floor is dedicated to refined living and entertainment, featuring a TV lounge, formal living area with an oversized fireplace, and a fully fitted Modulnova kitchen. A walk-in wine cellar enhances the dining experience, while the expansive outdoor terraces boast an al fresco kitchen, dining area, and an infinity pool overlooking the Mediterranean.
The basement level is a sanctuary of relaxation and entertainment, offering two additional bedrooms, an entertainment lounge with a cocktail bar, an indoor pool, a gym, and a sauna. A private garage accommodates three cars, ensuring convenience and security.
This exceptional villa in Lomas de La Quinta is the epitome of contemporary luxury, blending sleek architecture with world-class amenities in a breathtaking natural setting.
Standort auf der Karte
Benahavis, Spanien
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen