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Wohnquartier EVERGREEN HOMES

Mijas, Spanien
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ID: 38940
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1983575946
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Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Dorf
    Mijas

Über den Komplex

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Evergreen Homes is a gated residential complex with 80 townhouses of 3 and 4 bedrooms. With a modern design, it blends in with its natural surroundings. The south and south-west orientation of the homes allows you to enjoy the Mediterranean coast.

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Mijas, Spanien
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