  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Marbella
  4. Wohnquartier QuintEssence

Wohnquartier QuintEssence

Rio Real, Spanien
von
$654,149
;
20
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38935
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1110814687
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Andalusien
  • Nachbarschaft
    Costa del Sol
  • Stadt
    Marbella
  • Dorf
    Rio Real

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
The development has been designed as a boutique residential concept but with a resort soul. Your new 5-star life is guaranteed by magnificent leisure and well-being services, excellent qualities, sea views and unmatched energy benefits so that your life is always surrounded by nature with a marked healthy lifestyle. Residential of smart and sustainable homes, with all kinds of leisure services that will transform your life. They are apartments inspired by the details and qualities of modern suites with large spaces that blend with the natural environment through their magnificent views of the Mediterranean Sea and large terraces. Thanks to its excellent communications, it will allow us to enjoy the shops of the center of Marbella, its beaches and promenade in just 5 minutes, and at the same time, enjoy with total privacy and security the tranquility of a family atmosphere and a style Mediterranean life. Living in this complex will be an experience that will transform your life, where health is understood as an optimal state of physical, mental and emotional well-being in harmony with the environment.

Standort auf der Karte

Rio Real, Spanien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel LAGUNA ONE
Mijas, Spanien
von
$285,323
Wohnviertel Calanova Collection
Mijas, Spanien
von
$608,643
Wohnviertel Suite Mijas fase I
Mijas, Spanien
von
$521,044
Wohngebäude Neu Gebaute Wohnungen mit Terrassen in Fuengirola Malaga
Fuengirola, Spanien
von
$1,04M
Wohnviertel Villa Europa Nova
Mijas, Spanien
von
$1,96M
Sie sehen gerade
Wohnquartier QuintEssence
Rio Real, Spanien
von
$654,149
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Aldea Hills
Wohnviertel Aldea Hills
Wohnviertel Aldea Hills
Wohnviertel Aldea Hills
Wohnviertel Aldea Hills
Alle anzeigen Wohnviertel Aldea Hills
Wohnviertel Aldea Hills
Manilva, Spanien
von
$397,040
Brand new semi-detached houses only 500m from the beach located in Manilva. VILLA 1 207,45 m2 built on a plot of 240 m2. It has 3 bedrooms, 3 bathrooms, living room, kitchen, terrace, private garden, private garage for 2 vehicles, basement with natural light and excellent sea views. DETACH…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Armonia San Pedro
Wohnviertel Armonia San Pedro
Wohnviertel Armonia San Pedro
Wohnviertel Armonia San Pedro
Wohnviertel Armonia San Pedro
Alle anzeigen Wohnviertel Armonia San Pedro
Wohnviertel Armonia San Pedro
San Pedro Alcantara, Spanien
von
$533,785
New development of apartments consisting of 35 apartments of 2 and 3 bedrooms, with duplexes with terraces-solarium. Garages in the basement and commercial premises on the first floor, in a building of avant-garde architecture, with first class qualities and an exceptional location in the he…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Marine Hills Fase 2
Wohnviertel Marine Hills Fase 2
Wohnviertel Marine Hills Fase 2
Wohnviertel Marine Hills Fase 2
Wohnviertel Marine Hills Fase 2
Alle anzeigen Wohnviertel Marine Hills Fase 2
Wohnviertel Marine Hills Fase 2
Resinera Voladilla, Spanien
von
$527,870
Second phase of the new residential development of apartments, penthouses and villas in Selwo, Estepona. The development is being built in two independent phases. Phase 1 includes blocks 1 to 9 comprisng of 2, 3 and 4 bedroom apartments, penthouses and 8 semi-detached villas with 3 bedroom…
Immobilienagentur
Muse
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Spanien
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
03.01.2025
Von Malaga bis Alicante: Ein Überblick über attraktive Immobilien in Spanien
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
23.10.2024
„Es hat fast drei Jahre gedauert, bis ich meine Wohnung zurückbekommen habe.“ Wie Hausbesetzer in Spanien Häuser beschlagnahmen: Kommentar eines Anwalts und eine wahre Geschichte
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
19.05.2021
Was gibt es in Spanien zu sehen? Top Sehenswürdigkeiten
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
17.05.2021
Überblick über die besten Orte für den Immobilienkauf in Spanien
Alle Veröffentlichungen anzeigen