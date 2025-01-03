Wohnquartier Higueron North Residences Villas

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Welcome to the villas, a natural setting, which brings the architectural project to life from the very first moment.
Breathe and relax in the infinity pool where you can enjoy the exceptional views of the centuries-old carob trees and the Mediterranean Sea.
Immerse yourself in the pleasure of wellness, relaxation and deep tranquility in the private spa that awaits you in your villa.
Breathe in the wooden atmosphere, relax in the warm jacuzzi and sauna that will intensify your senses. Admire nature in the open air from the comfort of the sun loungers, while soaking in the blue light of the pool.
We take care of everything you need, while you have all the time in the world to relax, reconnect, have fun, live and enjoy a unique place. Our priority is to offer the highest quality of life, while preserving the environment that surrounds us.
We are committed to an avant-garde, sustainable and differential design, creating a dream home designed for you. A lifestyle that goes beyond, where luxury and sustainability come together. An architecture inspired by nature, where we can find white river stones, sculptural forms representing trees such as the carob tree, Corten steel bridges, wood...
Standort auf der Karte
Benalmadena, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen