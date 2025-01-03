Wohnkomplex Camporrosso Towers Moderne Wohnanlage direkt am Meer in Calpe

  1. Realting.com
Calp, Spanien
$492,495
  • Grundstück
    Spanien
  • Region / Bundesland
    Valencianische Gemeinschaft
  • Stadt
    Calp

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    17

Moderne Wohnanlage mit Apartments mit zwei und drei Schlafzimmern, zentral gelegen in Calpe, direkt am Meer und am Fuße des markanten Peñón de Ifach. Das Projekt verbindet zeitgenössische Architektur mit Natur und mediterranem Lebensstil.

Helle, elegante Türme fügen sich harmonisch in die Umgebung ein. Großzügige Apartments mit Panoramaterrassen bieten beeindruckende Ausblicke auf das Meer, die Lagune und die Berge der Costa Blanca und sind lichtdurchflutet.

Die Anlage ist auf Komfort und Lebensqualität ausgerichtet und bietet gepflegte Grünflächen, einen Pool, Fitnessstudio, Coworking-Bereich, Paddle-Tennis-Plätze sowie Ruhe- und Gemeinschaftszonen.

Bereiche für Yoga, Pilates und Calisthenics, eine Poolbar, Kinderspielplätze und ein Kinderclub schaffen ein ideales Umfeld für ein aktives und ausgewogenes Leben.

Calp, Spanien
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

