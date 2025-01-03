Wohnkomplex Camporrosso Towers Moderne Wohnanlage direkt am Meer in Calpe

Moderne Wohnanlage mit Apartments mit zwei und drei Schlafzimmern, zentral gelegen in Calpe, direkt am Meer und am Fuße des markanten Peñón de Ifach. Das Projekt verbindet zeitgenössische Architektur mit Natur und mediterranem Lebensstil.

Helle, elegante Türme fügen sich harmonisch in die Umgebung ein. Großzügige Apartments mit Panoramaterrassen bieten beeindruckende Ausblicke auf das Meer, die Lagune und die Berge der Costa Blanca und sind lichtdurchflutet.

Die Anlage ist auf Komfort und Lebensqualität ausgerichtet und bietet gepflegte Grünflächen, einen Pool, Fitnessstudio, Coworking-Bereich, Paddle-Tennis-Plätze sowie Ruhe- und Gemeinschaftszonen.

Bereiche für Yoga, Pilates und Calisthenics, eine Poolbar, Kinderspielplätze und ein Kinderclub schaffen ein ideales Umfeld für ein aktives und ausgewogenes Leben.