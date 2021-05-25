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Klubhaus Klubnyj dom Ilinka 38

Moskau, Russland
von
$12,78M
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ID: 39836
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Russland
  • Region / Bundesland
    Föderationskreis Zentralrussland
  • Stadt
    Moskau
  • Adresse
    Iljinka-Straße, 3 8 s 1
  • Metro
    Aleksandrovsky Sad (~ 1000 m)
  • Metro
    Biblioteka Imeni Lenina (~ 900 m)
  • Metro
    Kitay-gorod (~ 600 m)
  • Metro
    Kuznetsky Most (~ 800 m)
  • Metro
    Lubyanka (~ 600 m)
  • Metro
    Okhotny Ryad (~ 700 m)
  • Metro
    Ploshchad Revolyutsii (~ 200 m)
  • Metro
    Teatralnaya (~ 400 m)

Über den Komplex

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Das letzte Penthouse mit Terrasse

Ein seltenes Format für echte Luxuskenner ist ein zweistöckiges Penthouse mit einer Terrasse 160 Meter vom Roten Platz entfernt.


Architektur "Ilyinki 3/8" im neoklassizistischen Stil: klare Linien, Symmetrie, Details, die nicht an Relevanz verlieren.

Vorteile:
• Eigene Terrasse
Holzbrand
• zwei Etagen
• Bogenförmige Panoramafenster
• Fenster in der Garderobe

Die Kosten für das Los betragen 1.086.010.000 Rubel.


Zinsfreie Raten für 9 Monate.

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter @RazumovskaRealEstate

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    6

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Moskau, Russland
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