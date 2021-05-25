Klubhaus Klubnyj dom Ilinka 38

Das letzte Penthouse mit Terrasse
Ein seltenes Format für echte Luxuskenner ist ein zweistöckiges Penthouse mit einer Terrasse 160 Meter vom Roten Platz entfernt.
Architektur "Ilyinki 3/8" im neoklassizistischen Stil: klare Linien, Symmetrie, Details, die nicht an Relevanz verlieren.
Vorteile:
• Eigene Terrasse
Holzbrand
• zwei Etagen
• Bogenförmige Panoramafenster
• Fenster in der Garderobe
Die Kosten für das Los betragen 1.086.010.000 Rubel.
Zinsfreie Raten für 9 Monate.
Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter @RazumovskaRealEstate