Wohnung in einem Neubau Zelazna 54 sovremennyj ziloj kompleks v centre Varsavy rajon Wola

тelazna 54 ist ein exklusives Projekt des zuverlässigen Entwicklers Matexi Polska, das eine moderne Interpretation des klassischen Stadthauses ist. Der Komplex befindet sich in einem angesehenen Teil des Viertels Volya, zwischen Rondo ONZ und Rondo Daszyńskiego, nur wenige Schritte von den beliebten Stadträumen Fabryka Norblina und Browary Warszawskie entfernt.

Hauptvorteile:

Miethaus: Der Bau ist abgeschlossen, die Schlüssel werden für die Ausgabe vorbereitet.

Große Auswahl an Layouts: Der Komplex verfügt über 141 Wohnungen von 29 m2 bis 132 m2 (1 bis 4 Zimmer).

Die Infrastruktur des Hauses: Grüner privater Innenhof, offene Dachterrasse mit Panoramablick auf die Stadt ausschließlich für Bewohner, Tiefgaragen und Abstellplätze.

Lage: Ausgezeichnete Verkehrserreichbarkeit (Metro M2, Straßenbahnen, zu Fuß zum Hauptbahnhof), in der Nähe der besten Restaurants, Geschäftszentren und Parks.

Eine ausgezeichnete Option für Ihr eigenes Wohnen im Zentrum der Metropole und für Investitionen mit hohen Mietrenditen.