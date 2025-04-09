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Wohnung in einem Neubau Zelazna 54 sovremennyj ziloj kompleks v centre Varsavy rajon Wola

Warschau, Polen
von
$271,304
von
$9,206/m²
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6
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ID: 39673
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Polen
  • Region / Bundesland
    Woiwodschaft Masowien
  • Stadt
    Warschau
  • Adresse
    Zelazna, 54
  • Metro
    Rondo Daszyńskiego (~ 800 m)
  • Metro
    Rondo ONZ (~ 500 m)

Über den Komplex

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тelazna 54 ist ein exklusives Projekt des zuverlässigen Entwicklers Matexi Polska, das eine moderne Interpretation des klassischen Stadthauses ist. Der Komplex befindet sich in einem angesehenen Teil des Viertels Volya, zwischen Rondo ONZ und Rondo Daszyńskiego, nur wenige Schritte von den beliebten Stadträumen Fabryka Norblina und Browary Warszawskie entfernt.

Hauptvorteile:

  • Miethaus: Der Bau ist abgeschlossen, die Schlüssel werden für die Ausgabe vorbereitet.

  • Große Auswahl an Layouts: Der Komplex verfügt über 141 Wohnungen von 29 m2 bis 132 m2 (1 bis 4 Zimmer).

  • Die Infrastruktur des Hauses: Grüner privater Innenhof, offene Dachterrasse mit Panoramablick auf die Stadt ausschließlich für Bewohner, Tiefgaragen und Abstellplätze.

  • Lage: Ausgezeichnete Verkehrserreichbarkeit (Metro M2, Straßenbahnen, zu Fuß zum Hauptbahnhof), in der Nähe der besten Restaurants, Geschäftszentren und Parks.

Eine ausgezeichnete Option für Ihr eigenes Wohnen im Zentrum der Metropole und für Investitionen mit hohen Mietrenditen.

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    Haus übergeben
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    9

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Warschau, Polen
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