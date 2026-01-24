  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Lomianki
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in gmina Lomianki, Polen

Woiwodschaft Masowien
14
Woiwodschaft Großpolen
13
Warschau
9
Posen
12
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage Wille Brzegowa
Wohnanlage Wille Brzegowa
Wohnanlage Wille Brzegowa
Wohnanlage Wille Brzegowa
Wohnanlage Wille Brzegowa
Alle anzeigen Wohnanlage Wille Brzegowa
Wohnanlage Wille Brzegowa
Kielpin, Polen
von
$379,404
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
KOSY PROJEKT - DIE NUR EINES ITS KIND - von Kiełpińskie - Kiełpin, Brzegowa StreetWir bauen nur drei Doppelhäuser. Sechs Einheiten verfügbar. Klassisches Design und Konstruktion mit Liebe zum Detail. Wir haben zwei Arten von Häusern gewählt. Jedes Zimmer verfügt über 5 oder 6 Zimmer. Plus ei…
Immobilienagentur
James House
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen