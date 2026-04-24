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Neubauwohnungen in gmina Grojec, Polen

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Wohngebäude Osiedle Gluchow III
Gluchow, Polen
von
$105,721
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 1
Fläche 50–53 m²
2 Immobilienobjekte 2
Weitere Informationen: www.osiedlegluchow.plWir bieten vier Arten von Wohnungen.49.70 m2 Apartment mit Garten, 3 Zimmer47,89 m2 Ferienwohnung (plus ca. 15 m2 Dachgeschoss, 3 Zimmer37.20 m2 Apartment mit Garten, 2 Zimmer41.97 m2 Ferienwohnung (plus ca. 15 m2 Dachgeschoss, 2 ZimmerJede Wohnung…
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