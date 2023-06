Visum für digitale Nomaden in Ländern der Neuen Welt, Asien und Afrika: Bedingungen und Kosten

Möchten Sie remote arbeiten und dabei reisen? Dann ist ein Visum für digitale Nomaden eine richtige Wahl für Sie. Lesen Sie, welche Länder in der Neuen Welt, in Asien und Afrika solche Visa anbieten und wie man diese erhält.

Die Visa für digitale Nomaden sind derzeit sehr beliebt, da immer mehr Länder die Möglichkeit bieten, offiziell umzuziehen und remote zu arbeiten. Natürlich wurde dieser Trend durch den Covid stark gefördert, denn während der Pandemie wechselte der größte Teil der Menschen zu einem Arbeitsformat wie «Remote».

Wer sind die digitalen Nomaden?

Sie sind Freiberufler, die remote arbeiten und ein Einkommen in einem anderen Land erzielen, d. h. sie behaupten nicht, im Gastland beschäftigt zu sein.

Wir haben alle derzeit verfügbaren Visumsoptionen für digitale Nomaden für die folgenden geografischen Ziele zusammengestellt: Asien, Afrika, Neue Welt (dazu gehören Nordamerika, Südamerika, Mittelamerika und die Karibik).

Die Möglichkeiten, die jedes Land bietet, wurden anhand der folgenden Schlüsselkategorien beschrieben: Merkmale, Dauer des Visums, Anforderungen, Bewerbung, Lebenshaltungskosten im Land.

Asien

VAE

In den Vereinigten Arabischen Emiraten gilt Remote Work Visum .

Besonderheiten: dieses Visum ermöglicht es Ihnen, einen Aufenthaltsstatus in den VAE zu erhalten; das Visum kann auch für Familienangehörige ausgestellt werden.

Gültigkeitsdauer des Visums: ein Jahr.

Voraussetzungen: Einkommen von nicht weniger als 3500 $/Monat, Krankenversicherung, für einen Angestellten des Unternehmens — ein Vertrag für ein Jahr, für den Einzelunternehmer — der Nachweis, dass das Unternehmen oder der Einzelunternehmer seit mehr als einem Jahr existiert.

Sie können das Visum online beantragen . Die Kosten für die Bewerbung betragen $611.

Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 900-1500 €, Nebenkosten — 160 €, Monatskarte — 85 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 9 €.

Dubai hat auch ein Talentvisum, über das wir in diesem Artikel ausführlich berichtet haben .

Mit dem Katalog von Realting können Sie ein Wohnobjekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten auswählen und kaufen.

Malaysia

Malaysia nimmt ab sofort Bewerbungen für den DE Rantau Nomad Pass entgegen, der speziell für digitale Nomaden vorgesehen ist.

Besondere Merkmale: Sie können mit Ihrer Familie kommen.

Gültigkeitsdauer des Visums: ein Jahr, verlängerbar.

Voraussetzungen: Jahreseinkommen von mindestens 24.000 USD, Krankenversicherung, gültiger Vertrag, Arbeitgeber kann nur ein Unternehmen außerhalb Malaysias sein, die Kunden können sich in Malaysia befinden.

Sie können ein Visum online beantragen . Die Gebühren belaufen sich auf etwa 200 Dollar für den Hauptantragsteller und 100 Dollar für jede weitere Person.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 200-300 €, Nebenkosten — 40 €, Monatskarte — 20 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 2,50 €.

Mit dem Katalog von Realting können Sie ein Haus in Malaysia auswählen und kaufen.

Afrika

Mauritius

Mauritius bietet Fernarbeitern die Möglichkeit, ein Premium-Visum zu beantragen.

Besonderheiten: man kann zunächst mit einem Touristenvisum einreisen und dann dieses Visum beantragen, wenn man länger bleiben möchte. Übrigens ist es möglich, die Insel auf Live-Kameras zu sehen.

Gültigkeit des Visums: 1 Jahr, verlängerbar.

Voraussetzungen: Einkommen außerhalb von Mauritius $ 1500 pro Monat, Hin- und Rückflugtickets, Versicherung, Mietwohnung, Heiratsurkunde (wenn Sie mit einem Ehepartner reisen).

Sie können ein Visum online beantragen , indem Sie diesem Link folgen. Die Bearbeitung dauert etwa 2 Tage, und Sie erhalten dann eine Antwort per E-Mail. Für dieses Visum wird keine Gebühr erhoben.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 200-300 €, Nebenkosten — 55 €, Monatskarte — 20 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 7 €.

Auf der Realting-Plattform können Sie eine Unterkunft auf Mauritius auswählen und kaufen.

Seychellen

Die Seychellen haben das Seychelles Workcation-Programm eingeführt. Sie können selbständig, freiberuflich, als Geschäftsinhaber oder als Angestellter tätig sein.

Merkmale: es gibt keine Mindestgrenze für das Einkommen.

Das Visum ist 1 Jahr lang gültig und kann verlängert werden.

Voraussetzungen: Arbeitsbestätigung, gültige Kranken- und Reiseversicherung.

Sie können das Visum beantragen, nachdem Sie die VWP (Visitor’s Work Permit) erhalten haben — dies können Sie auf dieser Website tun . Sie können dann das Antragsformular für das Visum selbst ausfüllen. Für den Antrag wird eine Gebühr von 45 € erhoben.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 600-900 €, Nebenkosten — 70 €, Monatskarte — 20 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 13 €.

Kap Verde

In Kap Verde kann ein digitaler Nomade ein Visum im Rahmen des Programms Remote Working Cabo Verde erhalten.

Gültigkeitsdauer des Visums: 6 Monate, kann um weitere sechs Monate verlängert werden.

Voraussetzungen: Einkommen von mindestens 1.500 € pro Monat.

Sie können ein Visum online über diesen Link beantragen. Das Visum kostet 20 Euro.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 200-300 €, Nebenkosten — 75 €, Monatskarte — 40 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 5 €.

Neue Welt

Mexiko

Mexiko stellt ein Visum für einen vorübergehenden Aufenthalt aus .

Besonderheiten: Dieses Visum berechtigt nur zur einmaligen Einreise nach Mexiko; es ist nicht möglich, mit diesem Visum in Mexiko zu arbeiten.

Gültigkeitsdauer des Visums: bis zu 4 Jahre.

Voraussetzungen: Sie müssen remote arbeiten, mindestens 1700 $ pro Monat verdienen und einen Mindestkontostand von 27.000 $ haben.

Sie können ein Visum beantragen, indem Sie einen Termin für ein Gespräch in der mexikanischen Botschaft vereinbaren. Die Anmeldegebühr beträgt 44 Dollar. Nach der Einreise müssen Sie sich bei der Einwanderungsbehörde melden, alle Dokumente vorlegen, ein Gespräch führen und eine Aufenthaltskarte erhalten.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 300-450 €, Nebenkosten — 50 €, Monatskarte — 18 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 8 €.

Brasilien

Brasilien stellt Aufenthaltsgenehmigungen für digitale Nomaden aus. Die Anträge werden innerhalb eines Monats bearbeitet.

Gültigkeitsdauer des Visums: 1 Jahr, verlängerbar.

Voraussetzungen: Nachweis eines Fernarbeitsverhältnisses (z. B. durch einen Vertrag mit einem Unternehmen außerhalb Brasiliens oder durch Dokumente, die den Besitz eines Unternehmens belegen); ein Monatsgehalt von 1500 USD oder ein Bankkonto von 18.000 USD; Vorlage eines Flugtickets nach Brasilien und eines Führungszeugnisses.

Es ist möglich, ein Visum bei der brasilianischen Botschaft zu beantragen.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 150-300 €, Nebenkosten — 70 €, Monatskarte — 40 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 5 €.

Kolumbien

Kolumbien hat kürzlich ein Visum für digitale Nomaden eingeführt, am 22. Oktober 2022.

Dauer des Visums: bis zu 2 Jahren.

Voraussetzungen: Remote-Arbeit außerhalb Kolumbiens oder Wunsch, ein digitales Unternehmen speziell in Kolumbien zu gründen; Mindesteinkommen von ca. 2250 $, Motivationsschreiben, Krankenversicherung.

Sie können ein Visum beim kolumbianischen Konsulat beantragen.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 200-250 €, Nebenkosten — 60 €, Monatskarte — 25 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe 3 €.

Antigua und Barbuda

Antigua und Barbuda hat ein Antigua Nomad Digital Residence Programm .

Besonderheiten: Umzug mit der Familie möglich, keine Einkommensteuerpflicht.

Gültigkeitsdauer des Visums: 2 Jahre.

Voraussetzungen: Nachweis eines Beschäftigungsverhältnisses (einschließlich selbständiger Tätigkeit), Einkommen von 50.000 USD pro Jahr, Krankenversicherung.

Sie können das Visum online beantragen und danach werden per E-Mail über die Ergebnisse informiert. Die Kosten für die Bearbeitung belaufen sich auf $1500 (für ein Paar $2000, für eine Familie mit 3 oder mehr Personen $3000). Dem Antrag muss eine Quittung beigefügt werden.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 700-950 €, Nebenkosten — 190 €, Monatskarte — 30 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 9 €.

Anguilla (Britisches Territorium)

Anguilla stellt Inselvisa für digitale Nomaden aus.

Besonderheiten: das Visumsprogramm richtet sich an digitale Nomaden und ihre Familien, einschließlich Selbstständige, Freiberufler und Studenten; es ist kein Mindesteinkommen erforderlich und es wird keine lokale Einkommenssteuer auf Nomaden erhoben.

Gültigkeitsdauer des Visums: von 3 bis 12 Monate.

Voraussetzungen: Nachweis einer Nebentätigkeit oder Nachweis einer Gewerbeanmeldung, Führungszeugnis, Buchung einer Unterkunft, Krankenversicherung.

Man kann das Visum online beantragen . Die Kosten für das Programm betragen 2000 $ (3000 $ für eine Familie).

Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 800 €, Nebenkosten — 225 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 8 €.

Barbados

Auf Barbados gibt es seit 2020 ein Welcome Stamp-Programm für Nomaden. Die Bearbeitungszeit beträgt etwa 7 Tage.

Gültigkeitsdauer des Visums: 1 Jahr.

Voraussetzungen: man muss Einkommen von 50.000 $ oder mehr pro Jahr nachweisen.

Es ist möglich, das Visum online zu beantragen . Kosten: $2000 (für eine Familie — $3000).

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 400-600 €, Nebenkosten — 125 €, Monatskarte — 65 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 20 €.

Sie können eine Unterkunft in Barbados auf der Realting-Plattform auswählen und kaufen.

Bermuda

Bermuda hat ein Work From Bermuda Certificate für Remote-Arbeiter . Die Bewerbungsfrist beträgt 5 Tage.

Besonderheiten: Familienangehörige, die sich bewerben möchten, müssen einen separaten Antrag stellen.

Gültigkeitsdauer des Visums: ein Jahr.

Voraussetzungen: keine Vorstrafen, Versicherung, Arbeitsvertrag oder Gewerbeanmeldung außerhalb der Bermudas, monatliches Einkommen von etwa 5000 Dollar.

Sie können hier ein Visum beantragen . Die Kosten für die Gebühren betragen 263 $.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 2000-3000 €, Nebenkosten — 280 €, Monatskarte — 65 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 35 €.

Kaimaninseln

Die Kaimaninseln haben ein Global Citizen Concierge Programm , das nur für vermögende Remote-Arbeiter geeignet ist.

Dauer des Visums: 2 Jahre.

Voraussetzungen: Mindesteinkommen von 100.000 $ pro Jahr (für ein Paar — 150.000 $, für eine Familie — 180.000 $), Krankenversicherung.

Sie können ein Visum online beantragen. Es wird eine Bearbeitungsgebühr von 1469 $ erhoben.

Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 1800-2500 €, Nebenkosten — 380 €, Monatskarte — 18 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 18 €.

Curaçao

Curaçao hat ein HOME in Curaçao-Programm für digitale Nomaden. Die Anträge werden innerhalb von 2 Wochen bearbeitet.

Besonderheiten: es gibt keine strengen Einkommensanforderungen.

Gültigkeitsdauer des Visums: sechs Monate, verlängerbar.

Voraussetzungen: Nachweis der Remote-Arbeit, Krankenversicherung.

Es ist möglich, ein Visum online zu beantragen . Ein Visum kostet 294 $ (500 $ für jede weitere Person).

Lebenshaltungskosten im Land: Wohnungsmiete — 400 bis 550 €, Nebenkosten — 190 €, Monatskarte — 50 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 20 €.

Dominica

Dominica bietet ein Programm für digitale Nomaden namens Work In Nature an.

Dauer des Visums: 18 Monate.

Voraussetzungen: Nachweis einer Beschäftigung im Ausland, Gehalt von mindestens 70.000 USD/Jahr, Versicherung.

Sie können ein Visum online beantragen. Die Gebühr für die Bearbeitung des Antrags beträgt 100 $, die Gebühr für die Ausstellung des Visums 800 $ (1200 $ — mit der Familie).

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 250-350 €, Nebenkosten — 45 €, Monatskarte — 15 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 6 €.

Montserrat

Montserrat bietet das Premium-Visum Montserrat Remote Worker Stamp an.

Dauer des Visums: 1 Jahr.

Voraussetzungen: Nachweis eines Arbeitsverhältnisses/einer Gewerbeanmeldung, Jahreseinkommen von 70.000 $, Krankenversicherung.

Sie können ein Visum online beantragen. Die Gebühr für das Programm beträgt $500 ($750 für Familien bis zu 3 Personen).

Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 300-400 €, Nebenkosten — 80 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 9 €.

Grenada

Grenada stellt auch ein Visum für digitale Nomaden aus .

Besondere Merkmale: keine Einkommensteuer.

Gültigkeitsdauer des Visums: ein Jahr, kann um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Voraussetzungen: Fernarbeit als Angestellter, eigenes Unternehmen außerhalb des Landes oder freiberufliche Tätigkeit; Jahreseinkommen von mindestens 37.000 USD; Krankenversicherung.

Der Visumantrag kann online ausgefüllt werden. Der Antrag und alle Unterlagen müssen dann per Post an die Botschaft von Grenada geschickt werden. Die Antragsgebühr beträgt 1.500 $ (2.000 $ für eine vierköpfige Familie). Die Botschaft empfiehlt, dass Sie Ihr Visum mindestens sechs Wochen vor Ihrer geplanten Ankunft in Grenada beantragen.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 300-450 €, Nebenkosten — 130 €, Monatskarte — 35 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 7 €.

Die Staatsbürgerschaft kann in Grenada auch im Gegenzug für Investitionen erworben werden.

Costa Rica

In Costa Rica gibt es das Visum für digitale Nomaden.

Besonderheiten: Fernarbeitskräfte sind von der Einkommenssteuer befreit, es ist nicht möglich, in lokalen Unternehmen zu arbeiten.

Gültigkeitsdauer des Visums: bis zu 2 Jahre.

Voraussetzungen: ein monatliches Mindesteinkommen von 3000 $ pro Person, Krankenversicherung.

Sie können hier ein Visum beantragen . Das Visumantragsformular und andere Dokumente müssen auf Spanisch ausgefüllt werden.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 350-500 €, Nebenkosten — 65 €, Monatskarte — 35 €, eine Mahlzeit in einem preiswerten Cafe — 7 €.

Auf Realting-Plattform können Sie ein Wohnobjekt in Costa Rica auswählen und kaufen.

Panama

Panama hat ein Kurzzeitvisum für Remote-Arbeiter , das vom Servicio Nacional de Migración geregelt wird.

Das Visum hat eine Gültigkeit von 9 Monaten und kann um weitere 9 Monate verlängert werden.

Voraussetzungen: Nachweis eines Einkommens von mindestens 36.000 Dollar pro Jahr, Arbeitsvertrag mit einem ausländischen Unternehmen, schriftliche Erklärung, dass Sie kein Unternehmen in Panama besitzen, Versicherung, keine Vorstrafen.

Sie können das Visum hier beantragen . Die Bearbeitungsgebühr beträgt 300 Dollar.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 450-750 €, Nebenkosten — 85 €, Monatskarte — 30 €, Mittagessen in einem preiswerten Cafe — 7 €.

St. Lucia

St. Lucia hat vor kurzem ein «Live it»-Programm aufgelegt, bei dem man auf der Insel leben und arbeiten kann.

Besonderheiten: kostenloses Wi-Fi in Hotels, Villen und öffentlichen Bereichen auf der ganzen Insel.

Das Visum hat eine Gültigkeit von 1 Jahr.

Voraussetzungen: Reisepass, Versicherung, Tickets, Unterkunftsbuchung.

Sie können ein Visum online beantragen. Die Gebühr beträgt 75 Dollar.

Die Lebenshaltungskosten im Land: Miete für eine Einzimmerwohnung — 300-500 €, Nebenkosten — 70 €, Mittagessen in einem preiswerten Café — 6,5 €".