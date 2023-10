Marmararegion, Türkei

von €206,914

41–122 m² 30

Kapitulation vor: 2025

Komplexe Lage: Das LAKE Club House im Kapustinsky Park in der Nähe des Teiches wird Liebhaber von Stille und Einsamkeit interessieren, aber mit der Möglichkeit, im Zentrum der Veranstaltungen zu bleiben. Die SEE-Megastädte schützen benachbarte Stadtteile, üppige Baumkronen und die silberne Wasseroberfläche vor den schlafenden Autobahnen von The LAKE. Durch die Position am Wasser können Sie die innere Energie schnell wieder auffüllen. Das höchste Niveau an Architektur, Innenausstattung und Technik erfüllt die anspruchsvollsten Ideen, was das Haus sein sollte. All dies macht das LCD The LAKE zu einem echten Ort der Stärke. Transportzugänglichkeit: Nur 4 Minuten von der U-Bahnstation Sviblovo entfernt. 12 Minuten von m. Botanischer Garten. Nach TTK 9,2 km und 10,1 km zum Gartenring Interne Infrastruktur: Die Welt des Stils und der Eleganz beginnt mit einer großen Lobby. Es ist, als ob Sie in eine andere Welt gelangen, also möchten Sie anhalten, um diesen großartigen Raum im Detail zu untersuchen. Hohe Fünf-Meter-Decken eilten hoch und fügten dem Raum Feierlichkeit hinzu. Sonnenstrahlen strömen durch Buntglasfenster. Am Haupteingang befand sich eine Poststelle. In diesem separaten Raum mit Postfächern ist es bequem, Korrespondenz abzuholen und zu hinterlassen. Freundlicher Concierge hilft beim Passieren und Empfangen des Pakets. Hier ist auch eine Clubzone nur für Anwohner. Es umfasst Coworking und ein Kinderspielzimmer. Der zweite Abschnitt verfügt über funktionale Räume: einen Kinderwagen, einen Raum « saubere Beine », ein Badezimmer. Alle Eingänge befinden sich in Bodennähe –. Dies ist das Prinzip einer barrierefreien Umgebung. Das « Smart Building » -System arbeitet im ganzen Haus und « kommuniziert » mit einem Bewohner, der eine Smartphone-Anwendung verwendet. Die Leser antworten nicht nur auf die elektronische Schlüsselkarte, sondern auch auf das Etikett im Smartphone des Mieters. Damit der Heimatbereich zu jeder Jahreszeit die Augen erfreuen kann, sind die Gärtner für die Spiegelböden und die Sauberkeit in den Räumlichkeiten der – -Kliner verantwortlich. Die Sicherheit in Objekten dieser Klasse sollte oben sein. In The LAKE wird es erfolglos von vielen Überwachungskameras gesteuert. In Notfällen oder zur Verhinderung unangenehmer Vorfälle ruft der Sicherheitsbeauftragte ein Schnellreaktionsteam an. Der Notdienst arbeitet auch rund um die Uhr und reagiert sofort. Das Feedback wird garantiert innerhalb von 10 Minuten eingehen, sodass Sie sich lange Zeit nicht mit dem Problem in technischen Systemen abfinden müssen.