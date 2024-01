poselenie Mosrentgen, Russland

Lage des Komplexes: In der Wohnkomplex-Komfort-Plus-Klasse des « 1. Yasenevsky » stehen die Vorteile zweier Lebensstile zur Verfügung. Immerhin, zu Fuß von der U-Bahn entfernt, Schule mit 25-Meter-Pool und IT-Cluster und gleichzeitig 63 Hektar des angelegten Trinity-Waldparks unter den Fenstern, wo es so angenehm ist, frische Luft zu atmen und Vögel singen zu hören. Das eigene geschlossene Gebiet des « 1. Yasenevsky » ist eine gemütliche Oase. Hier und der grün beleuchtete Boulevard für Spaziergänge, ein System aus Velveils, ein kleiner Stadtplatz, Cafés, Bäckereien und Kaffeestellen. Und immer noch Meter ohne Autos und mehrstöckiger Parkplatz. Der Höhepunkt des Territoriums sind Obstbäume in den Höfen und städtischen Gärten. Die « 1. Yasenevsky » - nur 1 km von MKAD entfernt, auf dem Gebiet des neuen Moskau. Wohnkomplex, in dem für einen modernen Menschen alles Notwendige ist. Transportzugänglichkeit: Zur U-Bahn « Kornilovskaya » - 12 Minuten zu Fuß Zur U-Bahn « Tyutchevskaya » - 25 Minuten zu Fuß Zur U-Bahn « Teply stan » - 10 Minuten mit dem Transport Zur U-Bahn « Olkhovaya » - 30 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln Personenkraftwagen: Abfahrt zur Kaluga Autobahn - 500 Meter MKAD - 1 km Interne Infrastruktur: LCD « 1. Yasenevsky » kann als idealer Ort für eine Familie mit Kindern bezeichnet werden. Hier buchstäblich hinter dem Haus befindet sich der trotzkistische Waldpark –, ein beliebter Ort für Spaziergänge junger Eltern. Und in den Innenhöfen werden spezielle Zonen für Kinderspielplätze zugewiesen. Sie sind mit allem ausgestattet, was Sie für eine glückliche Kindheit brauchen: modern und so sicher wie möglich, Schaukeln, Sandkästen und Lazale. Ausrüstungs- und Spielszenarien auf Spielplätzen werden zusammen mit einem Team von Kinderpsychologen entwickelt, um das Kind richtig zu entwickeln und sein Interesse zu erhöhen. Ebenfalls neben dem Haus befinden sich zwei Kindergärten, von denen einer bereits gebaut wurde, und eine Schule für 1100 Sitzplätze. Die Schule kann zu Recht als beispielhafte Bildungseinrichtung bezeichnet werden. Es legt den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft. Es gibt eine Klasse von Robotik, IT-Cluster, 25-Meter-Schwimmbad und gut ausgestatteten Sporthallen.