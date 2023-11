Konkovo District, Russland

von €150,295

30–252 m² 202

Kapitulation vor: 2023

Komplexe Lage: Das Gefühl eines gemütlichen Hauses sollte mit dem Eingang beginnen. Wir haben versucht, alle Nuancen bereitzustellen, damit unsere Aufzüge die strengsten modernen Anforderungen erfüllen. Sie können immer sehen, wer die Gegensprechanlage anruft. Jedes Apartment verfügt über ein Basispaket “ Smart Apartment ”. Vergessen Sie die Angst vor dem Leck. Konfigurieren Sie Ihre Technologie- und Elektrizitätsmanagementskripte. mit “ Smart Apartment ” Stimme kommunizieren; Sie können das Basispaket “ ” problemlos erweitern und zusätzliche Optionen und Geräte anschließen, um den Betrieb von Haushaltsgeräten und -systemen von überall auf der Welt aus zu steuern. Mit Vorratskammern können Sie perfekte Ordnung und Komfort gewährleisten! Unter den Türmen befindet sich ein dreistöckiger Parkplatz für 670 Autos mit direktem Zugang von den Apartments jedes Eingangs. Am Rande des Parkplatzes befindet sich ein Gästeparkplatz für 30 Sitzplätze Transportzugänglichkeit: Zur U-Bahn « Kaluga » - 12 Minuten zu Fuß, 14 Minuten (7 km) nach TTK, 9 Minuten (6 km) nach MKAD, 18 Minuten (11 km) zum Gartenring. Nur wenige Gehminuten vom Vorontsov Park entfernt Interne Infrastruktur: In LCD eine nachdenkliche, reichhaltige Infrastruktur aus drei Zonen. In der Haupteingangsgruppe konzentrieren sich alle Vorteile der modernen Metropole: ein Supermarkt, ein Restaurant, ein Fitnessclub, Apotheken, Schönheitssalons und ein Café. Unter den lauten Kinderspielen wird das untere Level beiseite gelegt, wir haben Spiele für die kleinsten und älteren Kinder bereitgestellt. Für Freizeitaktivitäten für Erwachsene gibt es Orte für Sport, Yoga-Kurse, Sonnenliegen und Holzterrassen zum Entspannen.