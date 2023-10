Smolensk, Russland

Preis auf Anfrage

Kapitulation vor: 2023

“ New Smolensk ” - ist ein Großprojekt, das seine Reichweite und Rücksichtnahme erreichen kann. Das Gebiet des südlichen Teils der Stadt ist für die Entwicklung geplant. Smolensk mit einer Fläche von mehr als 200 Hektar. Die Gesamtfläche der gebauten Häuser wird mehrere Millionen Quadratmeter betragen. Laut dem Projekt plant Novy Smolensk den Bau mehrerer hundert verschiedener Gebäude und Strukturen für ein komfortables Leben von mehr als 50.000 Menschen. Bereits gemietet und 6 mehrstöckige Häuser für fast 3.000 Wohnungen eingerichtet. Eine Metropole wird sich auf ein begrenztes Gebiet konzentrieren, in dem eine Person Zugang zu allen von einer Großstadt angebotenen Dienstleistungen hat. "New Smolensk" Auf der Kiewer Autobahn werden Sie mit sehr erschwinglichen Preisen zufrieden sein. In Bezug auf den "höheren Preis" ist der Wohnkomplex einer der besten in Smolensk. Das kleinste Studio ist 24 Quadratmeter groß. Es hat keine Konkurrenten in der Stadt zu einem Preis und steht sogar einem Studenten zur Verfügung. Die Apartments mit zwei und drei Schlafzimmern sind unterschiedlich groß und werden jeden Käufer zufriedenstellen. . Es ist ein ökologisches Gebiet ohne Industrieunternehmen. In der Nähe befindet sich eine Bezirksstraße, mit der Sie ohne Staus schnell am Eingang zu jedem Smolensk-Gebiet landen können. Die Kiewer Autobahn führt zur Gagarin Avenue, einer der zentralen Straßen der Stadt. Für 10 - 15 Minuten können Sie im Stadtzentrum sein. Einzimmer-Apartmentfläche von 24 bis 42 Quadratmetern. Kosten von 15 644 bis 24 383 Euro. Zweizimmerwohnfläche von 44 bis 69 Quadratmetern. Kosten von 24.970 bis 40.350 Euro. Dreizimmerwohnfläche von 62 bis 86 Quadratmetern. Kosten von 35.056 bis 47.257 Euro. Abschnittsangebot: 9 Abschnitt - 3 qm 2022, 8 Abschnitt - 1 sq. 2023, 7 Abschnitt - 3 q 2023g/p >