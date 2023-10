Chimki, Russland

von €67,143

25–110 m² 218

Kapitulation vor: 2023

Komplexe Lage: Das Konzept der Verbesserung kombiniert harmonisch die Merkmale zweier Städte. Das Gebiet des Komplexes wurde von Pfeilen von Wanderboulevards durchdrungen, reduzierten Kopien von St. Petersburger Prospekten. Wir bemühen uns sicherzustellen, dass jedes Element des LCD durchdacht ist und allen Bewohnern, einschließlich vierbeiniger, Komfort und Sorgfalt bietet. "In jeder angeschlossenen Wohnung das Basispaket “ Smart Apartment ” die Angst vor dem Leck vergessen; konfigurieren Sie Ihre Technologie- und Elektrizitätsmanagementskripte; kommunizieren Sie mit der Stimme “ Smart Apartment ”; Sie können das Basispaket “ ” problemlos erweitern und zusätzliche Optionen und Geräte anschließen, um den Betrieb von Haushaltsgeräten und -systemen von überall auf der Welt aus zu steuern, z. B.: Schalten Sie die Erwärmung des Abendessens ein; Stellen Sie die Helligkeit des Lichts ein; Stellen Sie die Lautstärke der Musik ein. Passen Sie die Arbeit der warmen Böden an Transportzugänglichkeit: 15 Minuten zu Fuß zum Bahnhof Molzhaninovo (Planernaya), MCD3. Nur 7 km von MKAD entfernt entlang der Leningrader Autobahn, unmittelbar nach der Überquerung der International Highway. Interne Infrastruktur: Für Kinderspiele und Erwachsenenbildung im Viertel gibt es viele Möglichkeiten für gemütliche Moskauer Innenhöfe. Kinderbereiche sind von Erwachsenen getrennt, Sportplätze und funky Bereiche mit ihren lauten Spielen werden außerhalb der Höfe bewegt. Bei der Anordnung aller Zonen werden nur umweltfreundliche Materialien verwendet. Die Ausrüstung für Spielplätze wurde unter Einbeziehung von Kinderpsychologen entwickelt. Für Fahrradliebhaber werden Radwege verlegt, die zu malerischen Teichen führen. Wenn Sie in das Geschäft, in die Apotheke gehen müssen oder einfach nur mit Familie oder Freunden in einem Café nebenan sitzen möchten –, befindet sich alles, was Sie brauchen, in den ersten Stockwerken von Gebäuden von der Außenseite des Komplexes.