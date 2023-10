Svetlyye Gory, Russland

von €207,482

134–250 m² 18

Kapitulation vor: 2024

Komplexe Lage: Der Saburovo Club ist ein Kammerdorf mit nur 134 Haushalten. Das Dorf Saburovo Club befindet sich im Stadtteil Krasnogorsk, nur 10 km von Moskau entfernt. Der Bau der Hochgeschwindigkeits-Unterstudie auf der Autobahn Pyatnitsky (Einführung 2025) wird die Straße in die Stadt noch schneller machen, da die Reisezeit nach Moskau um das 2-3-fache verkürzt wird. Die Häuser sind nach modernsten Technologien gebaut und minimalistische Architektur passt auf anmutige Weise in eine einzigartige Naturlandschaft. Rund um das Clubdorf gibt es bereits eine reiche kommerzielle, Unterhaltungs- und soziale Infrastruktur. Transportzugänglichkeit: Das Feriendorf ist günstig gelegen, da die Autobahn Pyatnitsky nur 3,3 km, MKAD 14 km, die SVH 22 km und den Ring Sadovaya 29 km und 29 km entfernt ist Zu den Haltestellen des öffentlichen Landverkehrs 400-600 m 5-7 min. zu Fuß. Zur Kunst. m Pyatnitsky Autobahn 40 min. mit dem Bus und mit dem Shuttle. Interne Infrastruktur: Bis Ende 2023 wird eine Schule mit 1.100 Sitzplätzen und ein Kindergarten mit 253 Sitzplätzen in 7 Minuten zu Fuß vom Cottage-Dorf Saburovo Klab entfernt erscheinen. Im Jahr 2024 erscheint eine Schule mit 825 Plätzen und ein Kindergarten mit 310 Plätzen in 10 Minuten zu Fuß vom Saburovo Club entfernt. Geplante Inbetriebnahme des Kindergartens April 2024, Schule Juli 2024. Das Gebiet ist in 3 Zonen unterteilt: - Im Eingangsbereich befinden sich: ein Amphitheater, eine Holzbühne mit Baldachin und versenkbarem Bildschirm, leuchtende Bänke und Schaukeln, ein Panda-Park mit Hämmern, ein Kinderspielplatz mit Sandkasten, ein Rasen für Spiele, Erholungsgebiete für Erwachsene, ein Hundespielplatz und ein Radweg. Im Winter wird hier ein Weihnachtsbaum installiert. Dank ihrer Architektur verwandelt sich die Eingangsgruppe selbst in eine Rutsche, die den Ort der Anziehungskraft aller Bewohner des Dorfes darstellt. - In der ruhigen Erholungsgegend können Sie mit sich selbst und Ihren Gefühlen allein sein, die Stimmen der Vögel auf der interaktiven Tafel untersuchen und die Aromen würziger Kräuter einatmen. - Wer einen Energieschub spüren will, geht in die Sportzone. Es gibt Spielplätze, Simulatoren sowie einen Sportplatz mit einem Ring und einem Tor von 9 x 18 m. - Ein 570 m langer Force Boulevard und eine Breite von 6 m erstrecken sich über alle Zonen. Wander- und Radwege sind entlang des Weges ausgestattet. Grundsätzlich liegt die Natur der Standorte im Sport mit Simulatoren und Komplexen vor Ort für Kinder und Erwachsene. Es gibt jedoch Plätze für Brettspiele sowie Bänke zum Entspannen.