1-y Donskoy

Republik — neues Premium-Quartal auf Presnensky Val. br / br / Das Viertel befindet sich auf dem Gebiet der ehemaligen Autowerkstätten der Eisenbahnstrecke Moskau-Alexandrovsky in der Nähe der U-Bahn « Weißrussisch ». Im Wohnviertel wird die Republik 10 Wohntürme auf 24 bis 45 Etagen und ein Bürozentrum errichten. br / Das internationale Team von Fachleuten – 6 prominente russische und ausländische Büros hat an der Erstellung eines Architekturkonzepts gearbeitet: Britische Steve Brown Architecture, SimpsonHaugh und Partners sowie John McAslan + Partners, Russisches Meganom und Mauer, Schweizer Architekt Max Dudler. Die versammelten Türme bilden eine Art « Architectural Park ». br / br / Zum ersten Mal in der Geschichte ist dieses Quartal für viele Jahre für Bürger geschlossen, wird durch die Wiederbelebung der Gebäude von Dampfbauwerkstätten aus charakteristischem rotem Backstein, die von 1870 bis 1900 erbaut wurden, einen neuen modernen Klang erhalten. Vier Objekte des kulturellen Erbes mit einer Gesamtfläche von fast 7.000 Quadratmetern. m wird rekonstruiert und großflächige architektonische Integration in die Zukunft von Presni. In diesen Gebäuden befinden sich ein gastronomisches Zentrum, eine Einkaufsstraße, erstklassige Bedingungen mit Swimmingpool, Spa, Kammerkino, Kunsträumen und einem Kindergarten. br / br / Das Gebiet wird in öffentliche Räume unterteilt, die allen Bürgern offen und privat sind, damit sich die Bewohner ausruhen können. Für letztere gibt es einen internen Landschaftspark mit Sportplätzen, Radwegen, Trainingssimulatoren sowie Wanderwegen und gemütlichen Orten für einen abgelegenen Urlaub. br / br / Alle Bewohner haben Zugang zu der zusätzlichen Option — vergrößerte Wohnung ( oder einer erweiterten Wohnung ) — Dies ist ein multifunktionaler Raum, der für alle Bewohner mit einer ausgestatteten Wohnung zugänglich ist Küche, ein Ruhebereich mit gepolsterten Möbeln und einem Sportbereich. br / br / Die erste Phase wird von den Roten Türmen der Steve Brown Architecture, einem Londoner Architekten, vertreten. Die Fläche der Wohnungen der ersten Etappe beträgt 26 bis 139 Quadratmeter. m mit unterschiedlichem Format – von kompakten Studios bis hin zu Penthäusern. br / - Geräumige und funktionale Lobby mit einer Höhe von bis zu 9 Metern br / - Terrasse für Bewohner des Hauses auf dem Dach der Lobby br / - Eigener zweistöckiger Fitnessraum und Veranstaltungsraum br / - Zweistöckige Apartments im Konzept der Arbeit und Leben in den ersten Etagen br / - Zweistöckige Tiefgarage, Keller und Plätze für Elektroautos br / - Geräumige Vorratskammern auf 3-8 Wohnböden und in der Tiefgarage br / - Die Apartments werden in der Dekoration der weißen Box präsentiert und ohne Abschluss br / - Eine Vielzahl von Apartmentformaten: Hauptschlafzimmer in Apartments, beginnend mit einem Raum, Balkone mit offenen Türen, privaten Terrassen und vergrößerten Eckfenstern in den Wohnküchen, Holzkaminen und Badezimmern in bis zu 5 Meter hohen Penthäusern. br / - Fensterblicke auf das Moskauer Hippodrom, die Stadt Moskau und das Zentrum von Moskau br / br / Die Inbetriebnahme und Ausgabe von Schlüsseln der ersten Stufe der Republik ist bereits 2025 geplant.