poselenie Sosenskoe, Russland

von €113,449

19–165 m² 3467

Kapitulation vor: 2022

Live! Job! Sich ausruhen! Das Wohngebiet „ Prokshino liegt am Rande eines großen Teiches, 500 m von einer bestehenden U-Bahnstation entfernt. Die Küste wird fast einen Kilometer entlang der Häuser verlaufen. In der Nähe erscheint ein großes Unternehmen - ein Viertel mit einem Einkaufszentrum und Sport -, einer Gruppe von Veranstaltungen mit einer Skipiste. Projektbasis – Ihre Träume. Gehen Sie abends entlang der Promenade. Am Morgen gehen Sie langsam die schöne Brücke entlang, um zu arbeiten. Bewundern Sie die Wasseroberfläche und die Reflexion von Sternen von Ihrem eigenen Balkon aus. Laden Sie Freunde zu einem Picknick oder Skifahren mit der ganzen Familie ein. Leben im Epizentrum der Ereignisse und ... weg von der Hektik. Wir schaffen einen Raum, in dem jeder sagen kann: „ Alles ist hier über mich! "" 500 m bis zur U-Bahn „ Prokshino " Schule und Kindergarten seltene Formate und Funktionssysteme gut gepflegte Promenade < p Skigebiet