Östlicher Verwaltungsbezirk, Russland

Lage des Komplexes: Das moderne Architekturprojekt « 1. Izmailovsky » – ist ein idealer Wohnort im östlichen Teil Moskaus, umgeben von 14.000 Hektar Wald. Der Komplex ist von einer Atmosphäre gesunden Lebensstils und Wohlbefindens durchdrungen. Der Fliedergarten und die nahe gelegenen Waldparks — sind Orte, an denen Sie im Winter Skipaziergänge und im Sommer tonisches Joggen unternehmen können. Das Hotel liegt zwischen dem Shchelkovsky Highway und der Amurskaya Straße, Der « 1. Izmailovsky » versteht sich weniger durch die Nähe zu städtischen Anziehungspunkten als vielmehr durch die Nachbarschaft mit Grünflächen und Sportobjekten. Es ist von der Autobahn durch den Bau der ersten Linie und ihrer eigenen Gesundheitsgärten eingezäunt. In seinen Fenstern — smaragdgrüner Seepark « Losiny Island » und dicke Kronen der umliegenden Höfe. In seinem Zeitplan — Sport und Spaziergänge in Izmailov. Transportzugänglichkeit: Nicht mehr als 2,5 km bis zu den U-Bahn-Stationen « Shchelkovskaya » und « Cherkizovskaya » und ICK « Lokomotive ». Die Autobahn Shchelkovskoe verbindet das Viertel mit dem Nordostakkord und MKAD, dem zentralen Busbahnhof und dem östlichen Bahnhof. Zwei Bushaltestellen in wenigen Minuten zu Fuß und 11 öffentliche Verkehrsmittel. Mit dem Auto: 3 Minuten bis SVX 12 Minuten bis TTK 15 Minuten zum Gartenring Interne Infrastruktur: Der Komplex befindet sich in der historisch etablierten Gegend von Moskau mit guter Qualität und Dichte der Infrastruktur. Einkaufszentren und Filialisten: - 6 Kindergärten, einschließlich eines eigenen Kindergartens für 125 Personen 3 Schulen, einschließlich ihrer eigenen Schule - Polikliniken und medizinische Zentren - Parks und Erholungsgebiete Der Standort des Architekturprojekts schafft alle Voraussetzungen für diejenigen, die einen gesunden Lebensstil suchen, und für diejenigen, die bereits eine Wahl zu seinen Gunsten getroffen haben. In der nächstgelegenen Umgebung gibt es mehrere Stadien und viele Sportanlagen für Sport für jeden Geschmack: vom Lieblingsfußball über Basketball bis hin zum Pferdesport. Umgeben von dem Projekt mehr als 30 km organisierte Lauf- und Radwege.