Nordwestlicher Verwaltungsbezirk, Russland

von €387,688

47–145 m² 24

Kapitulation vor: 2024

Komplexe Lage: Premium-Klasse direkt am Ufer des Moskauer Flusses mit direktem Zugang zum Damm und atemberaubendem Panoramablick! Auf dem Shelepikhinsky-Damm befindet sich ein Pier für Flussstraßenbahnen. Die einzige Verkehrsader in der Metropole steht Ihnen zur Verfügung, auf der es nie Staus gibt: 20 Minuten nach Moskau und sogar mit inspirierenden Ausblicken auf dem Weg. Sie werden spüren, wie frisch Windatem sein kann! Alles, was Sie für ein angenehmes Leben brauchen, haben wir bereits in unserer Infrastruktur bereitgestellt! Kraftpunkte für jeden Geschmack und Anlass: Jede Institution mit eigenem Highlight wird Sie mit der hervorragenden Qualität der Küche und des Service begeistern! Sie werden froh sein, dass der Weg zu renommierten Schulen und Universitäten, Unterhaltung und Geschäften mit dem Auto auf wenige Minuten geschrumpft ist. Sydney Prime ist die erste Küste und 10 Autominuten von Moskau entfernt. Die Relevanz des Sydney Prime-Standorts beschränkt sich nicht nur auf die Nähe zu den historischen und finanziellen Zentren Moskaus. Transportzugänglichkeit: Ausgewogene Lage – Novorizhskoye Autobahn und Kreml in 15 Minuten mit dem Auto. 500 m bis zur neuen U-Bahnstation « Zvenigorodskaya ». Die erste Küste des Moskauer Flusses. Interne Infrastruktur: Der zentrale lineare Park mit einer Fläche von 1,5 Hektar – ist die Hauptverkehrsader des Viertels. Hier finden Sie eine Foodhall und ein Unterhaltungsfamilienzentrum, Restaurants und Cafés mit Sommerveranden, einen Veranstaltungsort für Veranstaltungen, Ausstellungen und Messen, ein Playhab für Kinder ab 6 Jahren und einen Selfie-Punkt mit dem Symbol von Sydney.