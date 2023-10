Meljine, Serbien-Montenegro

von €275,000

48 m² 1

A7-040. Luxuriöse zweistöckige Apartments an vorderster Front, Meljine, Herceg Novi Zu verkaufen! Zwei luxuriöse zweistöckige Apartments, 44,3 m². mit perfektem Meerblick in einem Boutique-Projekt an der ersten Linie zum Meer in Melgin, Herceg Novi. Die Apartments bestehen aus einer offenen Küche, einem Wohnzimmer und einem separaten Schlafplatz im Obergeschoss. Astar Marina ist ein erstklassiges Boutique-Projekt, das aus 36 Apartments und einer Tiefgarage besteht. Dritter Stock Apt Struktur Größe, qm Terrasse, qm Gesamtgröße, qm Preis D4, D5 1 + 0 44,3 3,8 48,1 275 000 € Unser Projekt bietet die seltene Gelegenheit, Eigentümer eines Apartments in der ersten Linie in Luxusimmobilien zu werden, in dem Sie das Leben genießen oder ein Apartment mieten und ein stabiles Einkommen erzielen können. Standortvorteile Erste Zeile Meerblick von allen Apartments In der Nähe des Luxushotels Lazure Marina & Spa Yacht Marina in der Nähe Ausgestattete Strände 7 km lange Promenade Städtische Infrastruktur