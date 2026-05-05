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Stadthäuser mit Terrasse in Northern Region, Malta

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Naxxar
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Reihenhaus 10 zimmer in Naxxar, Malta
Reihenhaus 10 zimmer
Naxxar, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Etagenzahl 3
Naxxar – Ein charmantes Stadthaus im wünschenswerten UCA Bereich des Dorfes bietet die perfe…
$843,928
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Immobilienangaben in Northern Region, Malta

mit Schwimmbad
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