Stadthäuser in Region Gozo, Malta

34 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kercem, Malta
Reihenhaus
Kercem, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Stadthaus zum Verkauf in dem charmanten Dorf Kercem. Dieses authentische Anwesen verfügt übe…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Munxar, Malta
Reihenhaus
Munxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neu renoviertes Stadthaus in der idyllischen Stadt Munxar, Gozo ist eine kurze Autofahrt…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Kercem, Malta
Reihenhaus
Kercem, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Doppelfront-Stadthaus bietet viel Potenzial, mit geräumigen Innenräumen bereit, in Ih…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Saint Lawrence, Malta
Reihenhaus
Saint Lawrence, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses schöne 5-Zimmer-Stadthaus in der malerischen Stadt San Lawrenz ist ein charmantes Anw…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Xewkija, Malta
Reihenhaus
Xewkija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Shell Form Stadthaus, in Xewkija, verfügt über 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, einen Keller u…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein charmantes, unkonvertiertes Stadthaus befindet sich in dem gefragten Dorf Zebbug. Dieses…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Munxar, Malta
Reihenhaus
Munxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
In der malerischen Stadt Munxar, eine kurze Autofahrt von der malerischen Bucht Xlendi entfe…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Victoria, Malta
Reihenhaus
Victoria, Malta
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 3
Ein schönes Stadthaus mit einem großen Garten im Herzen von Victoria, in der Nähe aller Anne…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Victoria, Malta
Reihenhaus
Victoria, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses unkonvertierte Stadthaus in Victoria, Gozo, ist zum Verkauf erhältlich. Das Erdgescho…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Victoria, Malta
Reihenhaus
Victoria, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
VICTORIA GOZO: Corner Townhouse. Erbaut in den 1600er Jahren im Zentrum von Victoria. Umgebe…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Fontana, Malta
Reihenhaus
Fontana, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
FONATANA GOZO: Dies ist ein Stadthaus, das 3 Stockwerke umfasst und 3 Schlafzimmer und 2 Bad…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Fontana, Malta
Reihenhaus
Fontana, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses charmante Stadthaus liegt direkt außerhalb von Victoria Gozo, nur wenige Gehminuten v…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Saint Lawrence, Malta
Reihenhaus
Saint Lawrence, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
SAN LAWRENZ GOZO. Ein 70-jähriges Stadthaus im malerischen Dorf St. Lawrence.• Dies ist ein …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Xewkija, Malta
Reihenhaus
Xewkija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
XEWKIJA GOZO: Neu auf dem Markt ist dieses Stadthaus 423SQM. Dieses historische Stadthaus mi…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Xewkija, Malta
Reihenhaus
Xewkija, Malta
Schönes unkonvertiertes Haus des Charakters in Xewkija Entdecken Sie den Charme und das Pot…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Xaghra, Malta
Reihenhaus
Xaghra, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Unkonvertiertes 4-Schlafzimmer-Stadthaus im Herzen von Victoria mit fußläufigem Abstand von …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Nadur, Malta
Reihenhaus
Nadur, Malta
NEU AUF DER MARKT - Häuser - Nadur Das Projekt befindet sich im Stadtrand von Nadur. Jedes …
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Xewkija, Malta
Reihenhaus
Xewkija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dies ist ein 3 Schlafzimmer einzigartiges Stadthaus, 3 Bäder, Küche und Wohnraum, eine Auto-…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Victoria, Malta
Reihenhaus
Victoria, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Verkauf in Victoria Gozo.•Ein außergewöhnliches vierstufiges Bauernhaus bietet einen atember…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Victoria, Malta
Reihenhaus
Victoria, Malta
Schlafräume 4
Dieses 4-Zimmer-Stadthaus befindet sich im Herzen von Victoria mit zu Fuß von allen Annehmli…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Victoria, Malta
Reihenhaus
Victoria, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
VICTORIA GOZO: Stadthaus Diese Unterkunft befindet sich im Herzen der Stadt, ist bereit, ein…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Haz-Zebbug Townhouse. Dieses charmante, gut ausgebaute Stadthaus befindet sich im Herzen des…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Schlafzimmer Stadthaus 1 Minute vom Meer entfernt. Braucht Modernisierung, große Gelegenhe…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Qala, Malta
Reihenhaus
Qala, Malta
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 5
Ein riesiges Stadthaus mitten in Qala. Eine Doppelfront im alten Stil öffnet sich in einen f…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeit im Zentrum von Marsalforn, Gozo. Prime Location! Verp…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Fontana, Malta
Reihenhaus
Fontana, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Unkonvertiertes Stadthaus in Fontana, am Stadtrand von Victoria (Rabat). Das Anwesen verfügt…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Dieses charmante Stadthaus im malerischen Dorf Zebbug ist die perfekte Gelegenheit für alle,…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Ghajnsielem, Malta
Reihenhaus
Ghajnsielem, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses Stadthaus wird im schönen Dorf Ghajnsielem, Gozo gebaut. Es umfasst : - 3 Schlafzimme…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Ghajnsielem, Malta
Reihenhaus
Ghajnsielem, Malta
Verkauf: Außergewöhnliche Entwicklungsmöglichkeit in Ghajnsielem, Gozo! Dieses große Anwese…
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Ghajnsielem, Malta
Reihenhaus
Ghajnsielem, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Altes Haus im Zentrum von Ghajnsielem besteht aus Erdgeschoss und erste Etage - 1 Zimmer und…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Region Gozo, Malta

