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Wohnimmobilien in Region Gozo, Malta

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Victoria
15
450 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eingebettet in eine ruhige Nachbarschaft, aber bequem in der Nähe des täglichen Komforts, ve…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Xewkija, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Xewkija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
XEWKIJA APARTMENTS MIT GEMEINSCHAFTSPOLITIK Eine aufregende neue Wohnanlage in Xewkija biete…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nadur, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nadur, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Im ruhigen Dorf Nadur gelegen, bietet dieses Projekt die perfekte Mischung aus natürlicher S…
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Charmantes modernes Wohnen in einem der Zebbugs Feinste Nachbarschaften Im Herzen eines der…
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Haus 2 Schlafzimmer in Xaghra, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Xaghra, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neues TERRACED HAUS wird auf Plan und in Schalenform mit Blick auf das Tal von der Terra…
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Villa in Gharb, Malta
Villa
Gharb, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Dieses außergewöhnliche sechs-Zimmer-, sechs-Badezimmer VILLA zu vermieten in Gharb ist mit …
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Xaghra, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Xaghra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine seltene Gelegenheit, eine voll möblierte Wohnung zum Verkauf von Eigentümer im Zentrum …
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Haus 4 Schlafzimmer in Kercem, Malta
Haus 4 Schlafzimmer
Kercem, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Ein 4-Zimmer-Haus von Charakter befindet sich in Kercem. Diese Eigenschaft verfügt über typi…
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Haus 2 Schlafzimmer in Xaghra, Malta
Haus 2 Schlafzimmer
Xaghra, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein neuer 260qm TERRACED HAUS wird auf Plan und in Schalenform mit Blick auf das Tal von der…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 1 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
MARSALFORN MAISONETTE: Eine ausgezeichnete Gelegenheit, diese gut gestaltete Ein-Zimmer-Mais…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Geräumiges 2.-Floor Apartment in Marsalforn, Gozo Preis: 297.000 Nur wenige Schritte vom Me…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Xewkija, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Xewkija, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Geräumige 2-Schlafzimmer Maisonette zum Verkauf Xewkija, Gozo Diese große Maisonette befind…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Qala, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Qala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Diese atemberaubende (property type), im charmanten Dorf Qala gelegen, bietet die perfekte K…
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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeit im Zentrum von Marsalforn, Gozo. Prime Location! Verp…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sannat, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sannat, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt ist diese Wohnung im ersten Stock am Stadtrand des malerischen Dorfes Sann…
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Penthouse in Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
NEU AUF DER MARKT in Marsalforn Das Projekt befindet sich im Stadtrand von Marsalforn. Auf …
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Penthouse in Munxar, Malta
Penthouse
Munxar, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Verkauf 2 Schlafzimmer Penthouse in Xlendi, Gozo Ein helles und luftiges 2-Schlafzimmer, 2-B…
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Haus 3 Schlafzimmer in Xaghra, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Xaghra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
*Gorgeous Reihenhaus in Victoria, Gozo* Willkommen in Ihrem Traumhaus im Herzen von Victori…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Dieses außergewöhnliche, von Architekten entworfene Charakterhaus in Haz-Zebbug wurde fachmä…
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Reihenhaus in Ghajnsielem, Malta
Reihenhaus
Ghajnsielem, Malta
Verkauf: Außergewöhnliche Entwicklungsmöglichkeit in Ghajnsielem, Gozo! Dieses große Anwese…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Munxar, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Munxar, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf 3 Schlafzimmer Wohnung in Xlendi, Gozo- Ein komfortables und gut geplantes 3-Sch…
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Reihenhaus in Zebbug, Malta
Reihenhaus
Zebbug, Malta
Großes Stadthaus im Herzen von Zebbug (UCA Area) Ein wahres Gem mit endlosem Potenzial! Das…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Qala, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Qala, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses 2-Zimmer, 1-Badezimmer MAISONETTE befindet sich in einer neuen Entwicklung im gesucht…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Xaghra, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Xaghra, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
In einer brandneuen Entwicklung in Victoria (Rabat) gelegen, ist dies ein Beispiel für mehre…
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Penthouse in Xaghra, Malta
Penthouse
Xaghra, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
ZUM VERKAUF VON PLAN IST DAS 3 SCHLAFZIMMER IM HERZ VON GOZO, DAS ZITADEL GEGEBEN WIRD120 SQ…
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Reihenhaus in Xaghra, Malta
Reihenhaus
Xaghra, Malta
Schlafräume 3
VICTORIA TOWNHOUSE: HAUS ZWEI Dieses attraktive Stadthaus in Victoria, Gozo, bietet ein groß…
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Haus 3 Schlafzimmer in Zebbug, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Ein schönes Bauernhaus am Stadtrand von Zebbug und genießen totale Privatsphäre. Dieses einz…
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Haus in Zebbug, Malta
Haus
Zebbug, Malta
ZEBBUG Eine seltene Renovierungsmöglichkeit in einem begehrten Bereich, ist diese Immobilie …
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Penthouse in Xewkija, Malta
Penthouse
Xewkija, Malta
Schlafräume 2
Zum Verkauf Penthouse in Xewkija, Gozo Entdecken Sie außergewöhnliches Wohnen im Freien mit …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ghajnsielem, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ghajnsielem, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Zum Verkauf in Ghajnsielem Geräumiges 3 Schlafzimmer Apartment Steigen Sie in den modernen …
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