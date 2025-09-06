Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Birkirkara
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Birkirkara, Malta

Stadthaus Löschen
Alles löschen
16 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses Layout bietet eine perfekte Mischung aus modernem Design und Funktionalität. Es verfü…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Willkommen in diesem atemberaubenden 2 Schlafzimmer, 3 Badezimmer Stadthaus in der gesuchten…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Das ideale Zuhause für eine moderne Familie, diese neue Konstruktion verfügt über eine geräu…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 2 Schlafzimmer Stadthaus mit eigenem Luftraum. Die Unterkunft besteht aus einer einladen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein traditionelles Charakterhaus, in einer charmanten Nachbarschaft gelegen, ist eine perfek…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses schöne Stadthaus in der gesuchten Gegend von Birkirkara ist jetzt zum Verkauf erhältl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Bkara - Perfekte Lage unkonvertiertes Stadthaus, das modernisiert, im Zentrum von Birkirkara…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Dieses moderne Layout bietet eine Kombination aus Luxus und Funktionalität mit seinen attrak…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Diese geräumige, neu renovierte Townhouse ist eine perfekte Mischung aus Modernität und Komf…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein hervorragend renoviertes Stadthaus in Birkirkara/Balzan. Dieses schöne Anwesen, das alle…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Neu auf dem Markt! Verkauft zu einem Schnäppchenpreis kommt dieses große unkonvertierte Stad…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Unbefleckt renoviertes Stadthaus im Urban Conservation Area von Birkirkara. Eine seltene Mis…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses schöne Stadthaus in der malerischen Stadt Birkirkara bietet eine perfekte Mischung au…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Birkirkara - Ein unkonvertiertes Stadthaus in einer sehr zentralen Lage in Birkirkara, die i…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein unkonvertiertes Stadthaus in guter Lage in Birkirkara, in der Nähe aller Annehmlichkeite…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Birkirkara, Malta
Reihenhaus
Birkirkara, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Auf der Suche nach einem gemütlichen und erschwinglichen Anwesen im Herzen von Birkirkara? S…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen