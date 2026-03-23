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Anlageimmobilien in Birkirkara, Malta

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Investition in Birkirkara, Malta
Investition
Birkirkara, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Dieses prächtige Anwesen verfügt über eine majestätische barocke Residenz, die in der Geschi…
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Investition in Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
In dieser ruhigen Gegend dieses Dorfes befindet sich dieser einzigartige Palazzo, gekonnt bi…
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