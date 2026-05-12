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Gewerbeimmobilien in Birgu, Malta

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Gewerbefläche in Birgu, Malta
Gewerbefläche
Birgu, Malta
Schlafräume 1
Ein Restaurant am Ufer der Birgu zum Verkauf, Innenbereich ca. 100 Quadratmeter, Außenfläche…
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Gewerbefläche in Birgu, Malta
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Gewerberäume von 40m2 Fußabdruck mit sehr hoher Decke Eigentum kann in zwei Etagen aufgeteil…
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