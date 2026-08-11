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Wohnimmobilien in Attard, Malta

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47 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Attard, Malta
Villa 10 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Eine außergewöhnliche, dreifache, Doppelhaushälfte befindet sich in der sehr wünschenswerten…
$2,21M
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Haus 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer Reihenhaus auf Plan, Verkauft in Shell Form. Eine fantastische…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY VILLA MIT POOL - Nur mit Excel Homes. Eine sel…
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Drei-Zimmer-Maisionette in einer der besten Lagen in Attard sehr zentral und in der Näh…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Attard, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Zwei-Zimmer-Wohnung in einer der besten Lagen in Attard sehr zentral und in der Nähe aller A…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
SOLE AGENCY - Eingebettet in einer der begehrtesten und ruhige Viertel von Attard, bietet ei…
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Haus 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Hervorragende Gelegenheit, ein Reihenhaus in dieser begehrten Stadt zu erwerben und ihm Ihre…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese moderne, neu fertig gebaute Doppelhaushälfte von ca. 330m2, die in halbfertiger Form a…
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Penthouse in Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Ein brandneues Penthouse in dieser ruhigen Wohngegend in Attard. Die Unterkunft umfasst eine…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Elegante Freistehende Villa in Wohngegend In einem der begehrtesten Villenviertel gelegen, …
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Penthouse in Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Schlafräume 3
Eine Auswahl an luxuriösen 3-Zimmer-Penthouse in einer ruhigen und ruhigen Gegend von Attard…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
SOLE AGENCY - Eine exklusive, tadellos gestaltete Doppelfrontvilla, voller natürlichem Licht…
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Penthouse in Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Modern eingerichtetes und vollklimatisiertes Penthouse mit einem Hauptschlafzimmer, 2 Bädern…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
High-Ended 3-Schlafzimmer Maisonette in Attard In einer zentralen Gegend von Attard und nur…
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Penthouse in Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Schlafräume 3
High Finished 3-Schlafzimmer Penthouse in Attard (mit Luftraum) In einer zentralen Gegend v…
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Penthouse in Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Entdecken Sie dieses wunderschön gestaltete Penthouses mit einer optionalen privaten Garage,…
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Haus 11 zimmer in Attard, Malta
Haus 11 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 257 m²
Etagenzahl 2
Charmante Ecke gelegen Haus des Charakters in AttardDas Hotel liegt in der ruhigen Urban Con…
$1,15M
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Penthouse in Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
A 2 Schlafzimmer Penthouse befindet sich in einer sehr ruhigen Gegend, aber in der Nähe alle…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese gut ausgestattete Villa befindet sich im hoch angesehenen Villa-Bereich von Misrah Kol…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Attard, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Erdgeschoss-Maisonette in einem prominentesten Teil von Attard. Es verfügt über 2 Schlafzimm…
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Haus 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Haus 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Reihenhaus | 3 Schlafzimmer | Prime Central Location | Ruhige Wohnfläche Dieses gut gepflegt…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Auswahl an brandneuen 3 Schlafzimmer Wohnungen ab Eur 307.000, befindet sich in dieser …
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
SOLE AGENCY - Eingebettet in einer der begehrtesten und ruhigen Viertel von Attard, bietet e…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Attard, Malta
Wohnung 2 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Erleben Sie modernes Wohnen in diesem atemberaubenden 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer Wohnung z…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
In einer ruhigen und prestigeträchtigen Gegend von Attard gelegen, erstreckt sich diese mode…
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Penthouse in Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Penthouse mit drei Schlafzimmern befindet sich in einer der besten Lagen in Attard sehr …
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Villa 9 zimmer in Attard, Malta
Villa 9 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Attard, Malta
Wohnung 3 Schlafzimmer
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
SOLE AGENCY - Eingebettet in einer der begehrtesten und ruhige Viertel von Attard, bietet ei…
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Penthouse in Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Attard Penthouse mit Panoramablick, Eigener Luftraum & Optional 6-Car Garage. Erhöhen Sie Ih…
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Penthouse in Attard, Malta
Penthouse
Attard, Malta
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Eingebettet in einer der begehrtesten und ruhigen Viertel von Attard, verfügt über ein exklu…
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