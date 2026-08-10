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Wohnimmobilien in Warnen, Litauen

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wohnungen
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8 immobilienobjekte total found
Haus in Warnen, Litauen
Haus
Warnen, Litauen
Fläche 199 m²
Etagenzahl 2
VERKAUF DER IHRE UND ERDVI-SOURCen mit der SÜD, FIRST UND PRINTED UMWELT - MEXIKAN K., WEST …
$175,339
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Wohnung 3 zimmer in Warnen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Warnen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/4
VERKAUF 66.09 KV.M, 2 HAUSHALTEN IN DER NEUE EXKLUSIVE ARCHITEKTUR, A + + ENERGIE KLASSEN PR…
$164,737
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Wohnung 4 zimmer in Warnen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Warnen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/5
Renoviertes Haus in Varėna, Voronecko g. 5 zu verkaufen 4-Zimmer-Wohnung mit Keller. Die Woh…
$121,513
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Wohnung 3 zimmer in Warnen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Warnen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1/4
VERKAUF 63.15 KV.M, 2 HAUSHALTEN IN NEUE EXKLUSIVE ARCHITEKTUR, A + + ENERGIE KLASSEN PROJEK…
$157,433
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Wohnung 2 zimmer in Warnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Warnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/4
PARKYDAM 48.53 KV.M, 2 HOUSEHOLD WAS IN THE NEW DIFFERENT ARCHITECTURE, A + + ENERGIE PROJEK…
$120,915
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Wohnung 2 zimmer in Warnen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Warnen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 65 m²
Stockwerk 1/4
VERKAUF 64.90 KV.M, 2 HAUSHALTEN IN DER NEUE EXKLUSIVE ARCHITEKTUR, A + + ENERGIE KLASSEN PR…
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Wohnung 3 zimmer in Warnen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Warnen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 2/4
PARKYDAM 663.15 KV.M, 2 HOUSEHOLD WAS IN THE NEW DIFFERENT ARCHITECTURE, A + + ENERGIE TERM …
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Haus in Warnen, Litauen
Haus
Warnen, Litauen
Fläche 125 m²
Etagenzahl 2
Haus kaufen Birutės g. 16, Varėna NAMO PRINCIPEN - Gesamtfläche - 124,93 qm. - Haus 5 Zimme…
$85,252
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