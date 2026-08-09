Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Ukmerge District Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Ukmerge District Municipality, Litauen

;
Wilkomir
8
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Scheschail, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Scheschail, Litauen
Zimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 17
EMERGENCY SALE + Finanzierungsoption 50% des Kaufpreises, attraktive Konditionen! KOMMISSIO…
$720,103
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Varine, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Varine, Litauen
Zimmer 3
Fläche 88 m²
Stockwerk 3/3
Die 3 CABLES haben es geschafft, g. ----------------- - Funktionelle Wohnung Layout: Korrido…
$38,257
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 1 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 1
Fläche 15 m²
Stockwerk 4/4
In einer strategisch günstigen Lage in der Stadt Ukmergė, in der Straße Anykščiai, wird ein-…
$17,317
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
TekceTekce
Wohnung 1 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 5/5
In einer strategisch günstigen Lage in der Stadt Ukmergė, in der Straße Anykščiai, ist ein-Z…
$40,468
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/7
Alle Straßen führen zu Ukmergė - wir starten die Vorreservierungen im Projekt BLUM HOME. Di…
$136,302
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 3/3
Gemütliche Wohnung in einem renovierten Haus mit individueller Gasheizung in Ukmergė! So…
$67,240
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 3 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/3
3 Zimmer Wohnung mit Garage zum Verkauf - Vytautas g. 65A, Ukmerge Proposed 59,51 m 2 Wohnun…
$87,738
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Varine, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Varine, Litauen
Zimmer 2
Fläche 34 m²
Stockwerk 2/5
SCHWEIZ VON 2 KABLEN g, UKMERGU ----------------- - Komfortable Wohnung Layout: Korridor + K…
$34,779
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Wilkomir, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Wilkomir, Litauen
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/5
Die 2 CABLES, 37,75 qm, wurden in UKMERV verkauft. Darius und Girėno Straße, strategisch gel…
$65,826
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Wohnung 2 zimmer in Widischken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Widischken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/3
PARKYDAS 2. BUTAS JASIULIŠKIO K. ----------------- - Funktionsplan der Wohnung: 2 Zimmer + K…
$62,683
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių

Immobilienangaben in Ukmerge District Municipality, Litauen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen