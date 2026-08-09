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Wohnimmobilien in Traken, Litauen

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5 immobilienobjekte total found
Haus in Traken, Litauen
Haus
Traken, Litauen
Fläche 756 m²
Etagenzahl 3
DIFFERENT INVESTITION PROJEKT ZU TRAVEL CENTRE! ÜBER DIE KARTE DES EFERENZ Die Gesamtfläche …
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Haus in Traken, Litauen
Haus
Traken, Litauen
Fläche 139 m²
Etagenzahl 1
NEUE BAUGEWERBE MIT einem LIQUID von 19,66 A IN TRACKS Eine + + Energieklasse, einstöckig 1…
$375,093
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Haus in Traken, Litauen
Haus
Traken, Litauen
Fläche 68 m²
Etagenzahl 1
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Haus in Traken, Litauen
Haus
Traken, Litauen
Fläche 375 m²
Etagenzahl 2
Ein geräumiges, strategisch geplantes Haus mit Angriff auf Grundstück 36a wird im Regionalpa…
$255,047
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Haus in Traken, Litauen
Haus
Traken, Litauen
Fläche 247 m²
Etagenzahl 2
Geräumiges 246.67 qm Haus wartet auf neue Eigentümer. Dies ist Teil eines Doppelhauses in S.…
$188,049
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