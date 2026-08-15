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Wohnimmobilien in Telsche, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Telsche, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Telsche, Litauen
Zimmer 4
Fläche 87 m²
Stockwerk 1/2
Verkauft ELVE mit LOCAL HEAT ALLGEMEINE Lage: Telšiai, Luokės g. 41 • Gesamte Wohnungsfläch…
$55,845
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