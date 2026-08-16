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Wohnungen in Schwintzen, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Schwintzen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Schwintzen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/2
VERKAUF DER 3 SCHÄFTIGUNG IN LICHT LEBENSMITTEL Švenčionys ist eine gemütliche und grüne S…
$75,239
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