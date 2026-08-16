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Wohnimmobilien in Schwintzen, Litauen

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Haus in Schwintzen, Litauen
Haus
Schwintzen, Litauen
Fläche 174 m²
Etagenzahl 2
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Wohnung 3 zimmer in Schwintzen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Schwintzen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/2
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Haus in Schwintzen, Litauen
Haus
Schwintzen, Litauen
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
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