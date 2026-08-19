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Wohnimmobilien in Šiauliai, Litauen

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13 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Šiauliai, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Šiauliai, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 1/2
VERKAUF 28,55 KV. ALLGEMEINE: - Zimmer App: 1; - Gesamtfläche: 28,55 m2; - Küche 6,14 m2; -…
$11,589
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 36 m²
Etagenzahl 1
Ein tolles Angebot für diejenigen, die ein Gartenhaus weg von der Truppe der Stadt suchen. S…
$45,213
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 237 m²
Etagenzahl 2
Neues Angebot auf dem Markt! Angebot für diejenigen, die ein geräumiges Haus mit einem außer…
$324,480
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Haus in Zaliukes, Litauen
Haus
Zaliukes, Litauen
Fläche 115 m²
Etagenzahl 1
❗❗❗ Wohnen im Stadtzentrum Ihr Traum? Wir haben einen Vorschlag ❗❗❗ Senden Sie unser Haus in…
$134,233
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Wohnung 2 zimmer in Šiauliai, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Šiauliai, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 6/12
Verkauft SPACE und RAISED BUT 2 CABLEs! Der DISPUTE ODER REPAIR MÄCHZT DER PURPOSE. NICHT …
$92,920
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 97 m²
Etagenzahl 3
Ein Wohnhaus mit Grundstück in Šiauliai, Bačiūnai Ein gemütliches Gartenhaus mit einem geräu…
$77,927
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TekceTekce
Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 137 m²
Etagenzahl 2
Willst du dich erreuen? Ein geräumiges Haus mit 9,3 bar Grundstück in Šiauliai, Žemaitės Str…
$170,301
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Wohnung 3 zimmer in Šiauliai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Šiauliai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 5/5
PARKYDAM 3 K. BUT IN NORTHERN, DAYS AREA PRINCIPLES: PHARMACOLOGISCHE ERFAHREN Nach großen …
$110,274
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 53 m²
Etagenzahl 1
TEIL DES SALE River Venta - Zurück! 52,66 qm Haus zum Verkauf (dunkle Seite) Vilnius st. 12,…
$22,356
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 64 m²
Etagenzahl 1
Verkauf von NAMAS WYTAUTO G., BASELS, NORTHERN R. PRINCIPLES: ✔ Haus zum Verkauf mit Möbeln…
$50,310
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Wohnung 3 zimmer in Šiauliai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Šiauliai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 71 m²
Stockwerk 5/5
MÄNDERN 3 KAPITALVERKEHR MIT KAPITAL-REPAIR UND PUIKIA-LAGE ----------- Eine geräumige, hell…
$178,589
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Wohnung 3 zimmer in Šiauliai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Šiauliai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 4/5
DER NORTH-KONZOLLZENTREN IN DER SECOND-KUNFT VON 3 CARBAYS PRINCIPLES: ✅ Wohnung im Zentrum…
$96,881
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Haus in Šiauliai, Litauen
Haus
Šiauliai, Litauen
Fläche 288 m²
Etagenzahl 3
STRATEGISCHE NORTHERN HEAD - WINE G. 107! Auf der Suche nach einer zuverlässigen Investitio…
$474,082
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Immobilienangaben in Šiauliai, Litauen

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