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Wohnimmobilien in Plungen, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Haus in Plungen, Litauen
Haus
Plungen, Litauen
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF DER SOFTWARE IN DER AUSSCHUSSUNG VON MIXTUREN MIT DIFFERENTSPACE UND AUSSENENTWICKLU…
$521,687
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Wohnung 3 zimmer in Plungen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Plungen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 98 m²
Stockwerk 2/3
3 Zimmer Wohnung zum Verkauf in Plungė Stadt. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = …
$75,230
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