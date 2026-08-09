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Wohnimmobilien in Mariampol, Litauen

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6 immobilienobjekte total found
Haus in Mariampol, Litauen
Haus
Mariampol, Litauen
Fläche 48 m²
Etagenzahl 1
GEBÄUDE IN LITAUEN - MARITIME SAV., LOCAL SB SPACE, BUILDING SPACE, BUILDING IN EINER BESSER…
$69,442
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Wohnung 5 zimmer in Mariampol, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Mariampol, Litauen
Zimmer 5
Fläche 116 m²
Stockwerk 2/2
Verkauft 5 CAMBAREE, 116,42 KV. M. BUT MIT MANDARDA IN FOREST! 2017 wurde das neue Dach des …
$76,661
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Haus in Mariampol, Litauen
Haus
Mariampol, Litauen
Fläche 364 m²
Etagenzahl 3
Das exklusive große Haus wird im Zentrum von Marijampolė verkauft. Ein großer ruhiger Ort, u…
$164,621
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Haus in Mariampol, Litauen
Haus
Mariampol, Litauen
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Ein schönes zweistöckiges Haus zum Verkauf an einem perfekten Ort in der Nähe des Teichs. Ad…
$86,948
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Haus in Mariampol, Litauen
Haus
Mariampol, Litauen
Fläche 174 m²
Etagenzahl 1
Ein gemütliches Haus zum Verkauf weg von der Truppe der Stadt. Homestead grenzt an den Teich…
$78,502
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Haus in Mariampol, Litauen
Haus
Mariampol, Litauen
Fläche 334 m²
Etagenzahl 2
Im zentralen Teil der Stadt, in einem renommierten Wohnblock, gibt es zweistöckige, luxuriös…
$273,280
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