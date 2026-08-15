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Wohnimmobilien in Landwerau, Litauen

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4 immobilienobjekte total found
Haus in Landwerau, Litauen
Haus
Landwerau, Litauen
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
SPACE FAMILY HAUS MIT LIQUID 15,1 A UND COMPLETE VERWENDUNG DER ANTRAMUS GROWTH Auf der Such…
$255,293
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Haus in Landwerau, Litauen
Haus
Landwerau, Litauen
Fläche 81 m²
Etagenzahl 2
3-Zimmer-Teile mit 7 Grundstücken, exklusiver und strategisch sehr praktischer Ort von Lentv…
$202,180
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Haus in Landwerau, Litauen
Haus
Landwerau, Litauen
Fläche 86 m²
Etagenzahl 2
Ein lebensfähiges Wohnpaket mit einer Baugenehmigung ausgestellt, für Infrastruktursteuer be…
$104,116
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It Is RealtyIt Is Realty
Haus in Landwerau, Litauen
Haus
Landwerau, Litauen
Fläche 311 m²
Etagenzahl 2
IN STRENGTHEN - IN DER SECOND HEARING OF TRAVEL MIESTS, EMERGENCY AND NATURE, SENT ODER REND…
$1,71M
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