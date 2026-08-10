Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Litauen
  3. Leipunen
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Leipunen, Litauen

;
2 immobilienobjekte total found
Haus in Leipunen, Litauen
Haus
Leipunen, Litauen
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Holzwohnhaus zum Verkauf in Leipzig, in der Nähe der Druskers! ALLGEMEINE INFORMATIONEN Ver…
$29,527
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Haus in Leipunen, Litauen
Haus
Leipunen, Litauen
Fläche 244 m²
Etagenzahl 1
Haus in der Nähe von Leapallis Manor mit der Seeküste und 81,67 bar Grundstück ALLGEMEINE: V…
$234,411
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Capital
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen