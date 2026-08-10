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Wohnimmobilien in Leipunen, Litauen

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Wohnung 5 zimmer in Leipunen, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Leipunen, Litauen
Zimmer 5
Fläche 114 m²
Stockwerk 1/1
2-Zimmer- und 3-Zimmer-Wohnungen mit einem Grundstück von 39,88 ar im historischen Gebäude L…
$43,474
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Haus in Leipunen, Litauen
Haus
Leipunen, Litauen
Fläche 102 m²
Etagenzahl 2
Holzwohnhaus zum Verkauf in Leipzig, in der Nähe der Druskers! ALLGEMEINE INFORMATIONEN Ver…
$29,527
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Haus in Leipunen, Litauen
Haus
Leipunen, Litauen
Fläche 244 m²
Etagenzahl 1
Haus in der Nähe von Leapallis Manor mit der Seeküste und 81,67 bar Grundstück ALLGEMEINE: V…
$234,411
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