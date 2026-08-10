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Gewerbeimmobilien in Crottingen, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 50 m² in Crottingen, Litauen
Gewerbefläche 50 m²
Crottingen, Litauen
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
DESIGNATION 49,99 KV. M COMMERCIAL CORRECTIONEN ŠV. STEPON G., WILNIUS SENAMIESTIS, GENTING …
$113,246
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