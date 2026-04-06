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Langfristige Miete von Immobilien in Stadtgemeinde Klaipeda, Litauen

Klaipeda
13
14 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 3/5
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Gewerbefläche 13 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 13 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 13 m²
Stockwerk 1
$348
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Gewerbefläche 84 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 84 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 84 m²
Stockwerk 1
$1,025
pro Monat
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Grundstück in Klaipeda, Litauen
Grundstück
Klaipeda, Litauen
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$2,424
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Gewerbefläche 50 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 50 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
$290
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Gewerbefläche 100 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 100 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
$464
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Gewerbefläche 170 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 170 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 170 m²
Stockwerk 1
$1,281
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Gewerbefläche 4 254 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 4 254 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 4 254 m²
Stockwerk 1
$19,727
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Wohnung 2 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/4
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Gewerbefläche 147 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 147 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 147 m²
$1,623
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Gewerbefläche 196 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 196 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 196 m²
Stockwerk 2
$1,391
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Gewerbefläche 13 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 13 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 13 m²
Stockwerk 2
$243
pro Monat
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Gewerbefläche 51 m² in Klaipeda, Litauen
Gewerbefläche 51 m²
Klaipeda, Litauen
Fläche 51 m²
Stockwerk 4
$297
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Wohnung 4 zimmer in Klaipeda, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Klaipeda, Litauen
Zimmer 4
Fläche 85 m²
Stockwerk 5/6
In Klaipeda Altstadt, im Haus am Ufer des Flusses Danė im Jahr 2025 gebaut, gibt es vier Zim…
$1,744
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Eigenschaftstypen in Stadtgemeinde Klaipeda

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