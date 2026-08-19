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Gewerbeimmobilien in Kelmes rajono savivaldybe, Litauen

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 788 m² in Karckellen, Litauen
Gewerbefläche 788 m²
Karckellen, Litauen
Fläche 788 m²
Stockwerk 2
COMMERCIAL BUILDINGS IN STRATEGIC FIELD - PUKI ACCESS TO BUSINESS DEVELOPMENT! WRITTENHANDEL…
$84,629
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Gewerbefläche 10 000 m² in Kelm, Litauen
Gewerbefläche 10 000 m²
Kelm, Litauen
Fläche 10 000 m²
Etagenzahl 1
Schweinegeschäft zu verkaufen. Pro Jahr können 12.000 Einheiten zum Verkauf angebaut werden.…
$1,00M
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