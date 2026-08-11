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Wohnimmobilien in Jure, Litauen

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Wohnung 3 zimmer in Jure, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Jure, Litauen
Zimmer 3
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/2
Cosy 3 Zimmer Wohnung mit Garage zum Verkauf - Jurės mstl., Kazlų Rūdos sav. In einer ruhige…
$52,071
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Haus in Jure, Litauen
Haus
Jure, Litauen
Fläche 57 m²
Etagenzahl 1
Verkauft IHRE HAUSHALT mit ARM-Broschüren, SEA MIESTELY, die CASH RAIL in der SAVIATION of G…
$53,181
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Haus in Jure, Litauen
Haus
Jure, Litauen
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Haus zum Verkauf in der Nähe des Waldes, Kazlų Rūda Gemeinde, Jurė Dorf, Miško Straße In de…
$45,792
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