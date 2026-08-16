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Häuser in Georgenburg, Litauen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Georgenburg, Litauen
Haus
Georgenburg, Litauen
Fläche 165 m²
Etagenzahl 2
Zweigeschossiges Haus zum Verkauf in Jurbarke Sodų g. 49, - Gesamtfläche des Hauses 164.8 qm…
$81,151
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